EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos

Senado alista toma de protesta de 881 jueces, magistrados y ministros de la Corte; este es el itinerario de la ceremonia

El director general de (Pemex) Víctor Rodríguez Padilla, reconoció en un foro en el Senado de la República que México es vulnerable por su dependencia de importaciones de de gas natural.

“Lo que tenemos que sacar es gas para reducir la enorme dependencia de Estados Unidos que no es simple, es vulnerabilidad. Si Estados Unidos no cierra la llave, México se queda a oscuras porque la mayor parte necesita para .

“Esa dependencia que se creó con la integración energética y tuvo contexto de la integración económica se está rompiendo, no es la misma ¿tenemos garantizado el gas de Estados Unidos o de cualquier otro país?”, reflexionó el director de Pemex.

Pemex. Foto: Archivo/AP

El funcionario recordó que en el año 2000 y en el 2021 por diferentes razones Estados Unidos ya cortó el suministro de gas afectando al país.

Explicó que a raíz de que el Unión Americana se volvió potencia en producción de gas, mientras México se dedicó a la construcción de ductos para su importación dejando a un lado proyectos de extracción de este hidrocarburo.

Por eso, señaló que es indispensable que la petrolera también invierta en la exploración y hallazgo de yacimientos de gas natural.

Dijo que este energético fósil es incluso más importante que el petróleo.

Adelantó que ahora que está en otro régimen operativo, Pemex puede trabajar en extraerlo de diferentes regiones del país.

Finalmente, dijo que si bien se debe trabajar en reducir la dependencia de gas de Estados Unidos, el también es un recurso energético que está de salida y que es de transición.

