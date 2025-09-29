En México, se subutiliza la red de gasoductos que hay en el país, lo que impacta negativamente en los precios que pagan los consumidores, ya que se incrementan los costos de transporte y distribución, explicaron analistas.

Hay ductos de gas que no se utilizan en un 90%, aunque en promedio se habla de que solamente se usan a un 50%, pese a que es más baratos mover el energético por este medio, precisó la presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), Rocío Robles Serrano.

En conferencia de prensa titulada "Huachicoleo, pagos pendientes y la crisis de confianza en el sector energético", la presidenta indicó que el gasoducto de Veracruz a Guadalajara está inoperante en un 90%, mientras que el de Cactus y el de Topolobampo tiene más de un año cerrado.

“El mejor transporte es por ductos y no por pipas o ruedas, entonces, ¿por qué se optó por llevarlo por ruedas?, es de 16 a17 veces más barato el transporte por ducto que el transporte por ruedas”, “¿por qué no le llega al usuario más rápido y barato el gas, ahí pudiéramos de ver una eficiencia”, afirmó.

Robles Serrano recordó que un menor uso de los ductos tuvo que ver con la explosión que se registró en Tlahuelilpan, Hidalgo y añadió que Pemex es el dueño de los ductos y podría utilizarlos para que bajen los precios de transporte del gas y llevar con mayor rapidez el combustible.

Añadió que hay un ducto privado que va de Ciudad de México a Veracruz al cual no le roban ni en cantidad ni en calidad, “sale lo que entra”.

En este sentido, la directiva indicó que las pérdidas por robo de Gas LP a Pemex se duplicaron en el primer trimestre del 2025 en más de 100%, de 61 mil toneladas del mismo período de 2024 llegó a 123 mil toneladas, de acuerdo con cifras oficiales que, ahora disfrazan ese dato como “incidentes no operativos”.

Se requieren más inspecciones a estaciones de servicios de gas: Amexgas

La presidenta de la Amexgas indicó que mover gas por un ducto está sujeto a variación de presiones, por lo que cualquier persona que quiera robar ese combustible tiene que conocer cuándo sube o baja la presión, una información que solamente tiene Petróleos Mexicanos (Pemex), por ello dijo que llama la atención cómo saben los grupos de delincuentes en qué momento robar, lo que requiere de que gobierno y Ejército trabajen en el tema y hagan una depuración.

Por ello, destacó que más que sobreregular a las empresas gaseras que operan en la formalidad debería de inspeccionarse a todas las estaciones de servicio o locales que son informales y que están a todo lo largo de las carreteras.

“El 80% de los combustibles se mueve por ruedas, con dos mil 600 pipas, pero si se transportara por ductos podría bajar el precio a 80 centavos", coincidió la CEO de eServices, Alicia Zazueta Payán.

La especialista dijo que ahora se tienen más controles para las empresas formales, como por ejemplo, control volumétrico, trazabilidad, el QR para la pipa, así como los datos del chofer, CURP, declaración de detalles del producto a movilizar, lo que incrementará los costos para las empresas.

Añadió que estima que uno de cada tres litros es huachicol, ya sea fiscal o mezclas, por lo que “veo benefico que la autoridad actúe en aduanas, buque tranques, carro tanques e instalaciones no regulados, autoconsumo, instalaciones de despacho de particulares...para regular hasta patios”.

Nueva regulación para pipas costará a empresas hasta 130 mil pesos

Sin embargo, comentó que cumplir con la nueva regulación las empresas deberán destinar entre 100 mil a 130 mil pesos para tener los GPS y toda la infraestructura que se requiere para alimentar de información la base de datos, lo que se duplica con la información de la Carta Porte.

Agregó que la Comisión Nacional de Energía (CNE) está sacando adelante los permisos que se tenían guardados en el cajón, porque la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) detenía los permisos y actualmente ya se observa que se agilizan los trámites.

Zazueta añadió que el país tiene leyes para sancionar delitos en materia de hidrocarburos, sin embargo, al gobierno “se le salió de control” el problema.

De acuerdo con el gobierno federal las tomas clandestinas se incrementaron en el sexenio de López Obrador, ya que de 160 que se encontraron en todo el sexenio de Felipe Calderón, subieron a más de 800 con Enrique Peña Nieto, para llegar a más de 11 mil con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum sen han encontrado de septiembre de 2024 a junio de 2025 más de 782 tomas clandestinas, es decir, más que lo que hubo en seis años con Calderón.

El representante de Alliance, Ricardo Ortega, dijo que “no se puede seguir permitiendo que el crimen organizando esté dentro de los gobiernos” como se ha visto en Tabasco y Veracruz y añadió que “hay una opacidad en aduanas que hace vulnerables lo que pasa en el país...hace falta valentía institucional no solamente para hacer frente a lo dicho, sino también se requieren líderes para que no se vendan ni se compren, necesitamos líderes que tengan esta valentía institucional para hacer frente a este caso”.

