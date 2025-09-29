Las calificaciones de Banamex, ubicadas en “BBB+” con perspectiva negativa, permanecen sin cambios tras el anuncio de un acuerdo de venta parcial de participación accionaria por parte de su matriz Citigroup al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, aseguró Fitch Ratings.

La agencia califcadora recordó que la semana pasada, el gigante estadounidense Citi, anunció que una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia acordó adquirir 25% de Grupo Financiero Banamex, la compañía tenedora local de Banamex, por un monto de venta estimado en dos mil 300 millones de dólares al momento del acuerdo.

Así, añadió, la transacción está sujeta a la aprobación de los reguladores mexicanos y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026.

“Se espera que Citi siga siendo el accionista mayoritario, ya que mantendría 75% de las acciones ordinarias. Por lo tanto, Fitch considera que Citi continuaría apoyando al banco en caso de requerirlo, dado que continuaría siendo de su propiedad en gran medida”, aseguró en un reporte.

Lo anterior, explicó, se refleja en la calificación de soporte de accionistas de Banamex de ‘bbb+’, dos escalones por debajo de la calificación de Citi y considera el rol estratégico reducido del banco para su matriz.

“Citi también continúa preparando la oferta pública inicial (OPI) planificada de Banamex, la cual depende de aprobaciones regulatorias y de las condiciones del mercado. Esto forma parte de los planes de desinversión de Citi en sus negocios de banca minorista. La posible reducción, a mediano plazo, en la importancia estratégica de Banamex para Citi se refleja en la perspectiva negativa sobre la calificación internacional del banco”, precisó.

Fitch Ratings añadió que tras la escisión de los negocios corporativos e institucionales de Citi, Banamex exhibe un perfil crediticio individual sólido reflejado en su calificación de viabilidad de ‘bbb-’.

“El banco tiene una posición robusta de mercado en banca minorista, préstamos de consumo y depósitos a la vista, junto con un crecimiento fuerte de negocio. Sin embargo, el banco enfrenta riesgos a la baja de estrategia de negocio y operacionales en el mediano plazo debido a desafíos de ejecución y consolidación”, puntualizó.

