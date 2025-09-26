Luego de que el empresario Fernando Chico Pardo expresó que lo animó la confianza en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para adquirir el 25% de Banamex, la titular del Ejecutivo federal descartó un ambiente “antiempresarial”.

En su conferencia mañanera de este viernes 26 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que todos los empresarios “están muy contentos”, aunque a veces también se tienen diferencias.

“Hay muchísimas inversiones en nuestro país”, dijo al destacar las reuniones que tiene con empresarios y empresarias que le plantean diversas peticiones.

“Se está trabajando; ventanillas únicas y otras cuestiones para poder acelerar las inversiones. Se hicieron los polos de bienestar donde hay inclusive beneficios fiscales para invertir ahí, establecidos claramente. Entonces diálogo siempre va a haber, y siempre vamos a escuchar lo que se plantea y actuar dentro del marco de la ley.

“Y hay cantidad de inversiones que quieren llegar a México, no hay un ambiente antiempresarial, para nada. Los empresarios están muy contentos y muchos de ellos incluso reconocen que ´por el bien de todos primero los pobres´”, declaró la Mandataria federal.

kicp/apr