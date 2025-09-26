Más Información

Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China tras investigación por “medidas restrictivas”; propone mesa de trabajo de alto nivel

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

Mando de “La Barredora” se opera la cara para huir

VIDEO: Países boicotean a Netanyahu en la ONU y se ausentan de la Asamblea General en protesta por la guerra en Gaza

“Que aclare”; Sheinbaum pide a Adán Augusto López explicar 79 mdp supuestamente no declarados

Luego de que el empresarioexpresó que lo animó la confianza en el gobierno de la presidenta para adquirir el 25% de Banamex, la titular del Ejecutivo federal descartó un ambiente “antiempresarial”.

En su conferencia mañanera de este viernes 26 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que todos los empresarios “están muy contentos”, aunque a veces también se tienen diferencias.

“Hay muchísimas inversiones en nuestro país”, dijo al destacar las reuniones que tiene con empresarios y empresarias que le plantean diversas peticiones.

“Se está trabajando; ventanillas únicas y otras cuestiones para poder acelerar las inversiones. Se hicieron los polos de bienestar donde hay inclusive beneficios fiscales para invertir ahí, establecidos claramente. Entonces diálogo siempre va a haber, y siempre vamos a escuchar lo que se plantea y actuar dentro del marco de la ley.

“Y hay cantidad de inversiones que quieren llegar a México, no hay un ambiente antiempresarial, para nada. Los empresarios están muy contentos y muchos de ellos incluso reconocen que ´por el bien de todos primero los pobres´”, declaró la Mandataria federal.

