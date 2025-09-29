Más Información

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Hernán Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

La mañanera de Sheinbaum, 29 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de septiembre, minuto a minuto

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

Muere "Roscoe", perrito del piloto Lewis Hamilton; “una de las experiencias más dolorosas”, dice

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

Bienestar levantará censo de personas afectadas por lluvias en Iztapalapa y Neza; se atendieron inundaciones: Conagua

Bienestar levantará censo de personas afectadas por lluvias en Iztapalapa y Neza; se atendieron inundaciones: Conagua

Gira de primer informe reúne a 535 mil en 30 estados

Gira de primer informe reúne a 535 mil en 30 estados

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Lluvias azotan a Iztapalapa; suman mil 66 viviendas afectadas por severas inundaciones

Lluvias azotan a Iztapalapa; suman mil 66 viviendas afectadas por severas inundaciones

Reabre por completo Línea A del Metro tras 25 horas de servicio provisional

Reabre por completo Línea A del Metro tras 25 horas de servicio provisional

Durante el año pasado el número dey disminuyeron en México, con lo que ligan dos años a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se registraron 486 mil 645 matrimonios en 2024, cifra que representa un decremento de 3.0% respecto a 2023. La tasa de uniones por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 5.4 uniones, cifra 0.2 puntos inferior a la reportada un año antes.

Las entidades federativas con las tasas más por cada mil habitantes adultos fueron Quintana Roo, con 7.7; Sinaloa, con 7.1, y Campeche, con 7.0. Las que presentaron las tasas más bajas fueron Tlaxcala y Ciudad de México, con 3.4 cada una, y Puebla, con 3.6.

Lee también

En 30 entidades se registró un total de 6 mil 312 matrimonios entre personas del mismo sexo. De estos, 3 mil 879 se realizaron entre mujeres y 2 mil 433, entre hombres.

Menos separaciones

Por su parte, en 2023 se registraron 161 mil 932 divorcios, cifra 1.0% menor con respecto a 2022. Del total de , 89.6% se resolvió vía judicial y 10.4 %, vía administrativa.

La tasa nacional de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 1.79, cifra ligeramente inferior al 1.82 registrados un año antes.

Lee también

Las entidades con las mayores por cada mil habitantes adultos fueron: Campeche, con 4.9; Nuevo León, con 3.5 y Tamaulipas, con 3.3. Las tasas más bajas las presentaron: Veracruz, con 0.9; Chiapas, con 1.2 y Estado de México, con 1.2.

Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron: divorcio incausado, con 67.2%; siguió el mutuo consentimiento, con 31.3% y la separación del hogar conyugal por más de un año, con 0.8%. La causa por mutuo consentimiento aplica tanto en los divorcios por vía administrativa como por vía judicial.

Entre los matrimonios que se disolvieron legalmente, 33.8 % tuvo una duración legal de 21 años y más; 19.4%, de 1 a 5 años; 15.1%, de 6 a 9 años; 17.9%, de 10 a 15 años; 11.7%, de 16 a 20 años y 1.6% fue menor a 1 año.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?