¡Amor explosivo! Volcán entra en erupción durante propuesta de matrimonio; video se vuelve viral

Lo que comenzó como una propuesta de matrimonio planeada se transformó en un evento inesperado y espectacular que captó la atención de miles de personas en redes sociales.

Una pareja de turistas eligió el volcán de Acatenango, en Guatemala, como escenario para sellar su compromiso, pues justo en el instante en que uno de ellos se arrodilló para realizar una propuesta de matrimonio, el volcán entró en erupción, lanzando lava ardiente en el fondo.

Propuesta de matrimonio en Guatemala se vuelve viral por erupción del volcán

El momento fue registrado por la influencer Miss Morgan Alexa, quien compartió el video en su cuenta de TikTok. En la grabación se observa cómo su novio se arrodilla frente a ella con el volcán de fondo, mientras extrae un anillo de compromiso para hacer la pregunta.

"Mi compromiso en el volcán Acatenago en Guatemala. Supongo que la presión realmente hace diamantes", escribió la influencer en el pie de la grabación.

Al momento de realizarle la propuesta, en el videoclip se escucha los gritos de sorpresa de los presentes, por lo que la creadora de contenido se detuvo para saber qué estaba sucediendo, por lo que decide voltear y percatarse que el volcán había entrado en erupción; lo que incrementó la tensión y la emoción del momento.

Finalmente, tras este breve instante, la pareja continuó la pedida de mano sellando el momento con un beso frente al volcán activo.

Video de propuesta de matrimonio genera miles de reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente, acumulando miles de vistas y comentarios, donde usuarios destacaron la coincidencia entre la erupción y la propuesta, describiendo la escena como única e inolvidable.

Entre los comentarios más destacados se encuentran:

"Fuegos artificiales al fondo, patrocinados por la naturaleza y el bello volcán de Mi Guatemala."

"Hasta encendieron la llama del amor."

"Quizá la mejor pedida de matrimonio que he visto en mi vida. Qué especial momento."

