A pesar de que la ley lo prohíbe, en México decenas de miles de niñas, niños y adolescentes entre 12 y 17 años viven en condición de matrimonio o unión temprana, de acuerdo con datos recabados hasta octubre de 2024.

La distribución geográfica de este fenómeno revela fuertes disparidades regionales y que persisten prácticas que vulneran los derechos de la infancia y adolescencia en distintas entidades del país.

De acuerdo con el estudio “Matrimonio Infantil como impedimento para el desarrollo”, elaborado por el Centro de Estudios Internacional “Gilberto Bosques” del Senado de la República, el Estado de México encabeza la lista con 33 mil 163 menores de entre 12 y 17 años casados o en unión.

Lee también No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Le siguen Chiapas, con 25 mil 490 casos; Veracruz, con 24 mil 813; y Puebla, con 20 mil 228.

También destacan Guanajuato, con 18 mil 218 casos; Michoacán, con 17 mil 405; y Jalisco, con 16 mil 364 casos.

Otros estados con números relevantes son Guerrero, con 15 mil 888 casos; Sinaloa, con 7 mil 613; Chihuahua, con 8 mil 580; Tabasco, con 8 mil 367; y la Ciudad de México, con 8 mil 154.

En contraste, las cifras más bajas se registran en Baja California Sur, con mil 431 casos; Colima, con mil 582; y Tlaxcala, con 3 mil 304 adolescentes en estas condiciones.

“A pesar de que el matrimonio infantil ha sido prohibido por ley en México, estas cifras reflejan que las uniones informales continúan siendo una realidad en muchas regiones del país, especialmente en zonas rurales, indígenas o con altos niveles de marginación”, destacó el estudio.

Lee también Avala Corte prohibición del matrimonio infantil

Organismos nacionales e internacionales han advertido que estas uniones vulneran los derechos de niñas y adolescentes, y afectan su acceso a la educación, salud y desarrollo pleno, además de exponerlas a situaciones de violencia, embarazo adolescente y pobreza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr