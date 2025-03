Londres. Fuerzas especiales rusas caminaron dentro de un gasoducto para atacar a las unidades ucranianas por la retaguardia en la región de Kursk, informaron las fuerzas armadas de Ucrania y blogueros de guerra rusos, mientras Moscú trata de recuperar partes de su provincia fronteriza que Kiev tomó en una ofensiva sorpresiva.

Ucrania lanzó en agosto una audaz incursión transfronteriza en Kursk, en lo que marcó el mayor ataque al territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. En cuestión de días, las unidades ucranianas habían capturado mil kilómetros cuadrados de territorio, incluyendo la estratégica ciudad fronteriza de Sudzha, y tomado cientos de prisioneros de guerra rusos. Según Ucrania, la operación tenía como objetivo obtener una carta de negociación en futuras conversaciones de paz y forzar a Rusia a desviar tropas de su ofensiva en el este de Ucrania.

Pero meses después de la rápida ofensiva de Ucrania, sus soldados en Kursk están cansados y heridos por los ataques implacables de más de 50 mil efectivos, incluyendo algunos norcoreanos. Decenas de miles de soldados ucranianos corren el riesgo de ser rodeados, muestran mapas de fuentes abiertas del campo de batalla.

Según publicaciones en Telegram de un bloguero pro-Kremlin de origen ucraniano, operativos rusos caminaron aproximadamente 15 kilómetros dentro del gasoducto, que Moscú había utilizado hasta hace poco para enviar gas a Europa. Algunos soldados rusos habían pasado varios días en el tubo antes de atacar a las unidades ucranianas por la retaguardia cerca de la ciudad de Sudzha, afirmó el bloguero Yuri Podolyaka.

La ciudad tenía alrededor de cinco mil residentes antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, y alberga importantes estaciones de transferencia y medición de gas a lo largo del gasoducto, que alguna vez fue una salida principal para las exportaciones de gas natural ruso a través del territorio ucraniano.

Otro bloguero bélico, que usa el seudónimo de Dos Mayores, indicó que se estaba librando una feroz batalla por Sudzha, y que las fuerzas rusas lograron entrar en la ciudad a través de un gasoducto. Canales de Telegram rusos mostraron fotos de lo que dijeron eran operativos de fuerzas especiales, usando máscaras de gas y moviéndose a lo largo de lo que parecía ser el interior de un gran tubo.

El Estado Mayor de Ucrania confirmó el sábado por la noche que grupos de “sabotaje y asalto” rusos utilizaron el gasoducto en un intento de obtener un punto de apoyo fuera de Sudzha. En una publicación en Telegram, sostuvo que las tropas rusas fueron “detectadas a tiempo” y que Ucrania respondió con cohetes y artillería.

“En la actualidad, las fuerzas especiales rusas están siendo detectadas, bloqueadas y destruidas. Las pérdidas del enemigo en Sudzha son muy altas”, informó el Estado Mayor.

La Associated Press no pudo verificar de manera independiente estos relatos. El Ministerio de Defensa ruso informó el domingo que sus tropas han tomado la aldea de Lebedevka, a unos 12 kilómetros al noroeste de Sudzha, e infligido derrotas a múltiples unidades ucranianas en y cerca de la ciudad. No especificó cuándo ocurrieron exactamente estos enfrentamientos. Ucrania no comentó de inmediato sobre las afirmaciones del ministerio ruso.

Francia anuncia nuevo paquete de ayuda para Ucrania

Mientras tanto, el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, anunció el domingo que Francia utilizará las ganancias de los activos rusos congelados para financiar un paquete adicional de 195 millones de euros (211 millones de dólares) en armas para Ucrania, el más reciente en una serie de entregas de ayuda militar financiadas a través de este mecanismo.

En una entrevista con el periódico La Tribune Dimanche, Lecornu sostuvo que París enviará nuevos proyectiles de artillería de 155 mm y bombas guiadas para los aviones de combate Mirage 2000 que previamente entregó a Ucrania.

La medida provocó una respuesta airada del presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin. Un comunicado del servicio de prensa de la Duma Estatal del domingo citó a Volodin diciendo que París “responderá por sus acciones” y eventualmente tendrá que devolver lo que Volodin llamó fondos “robados”.

Drones ucranianos supuestamente apuntan a la infraestructura petrolera rusa

En otros lugares, funcionarios rusos y canales de Telegram informaron que drones ucranianos atacaron infraestructura petrolera en el sur y centro de Rusia durante la noche hasta el domingo por la mañana. Un dron impactó un depósito de petróleo en Cheboksary, una ciudad rusa en el río Volga a aproximadamente mil kilómetros de la frontera, informó el gobernador local. Según Oleg Nikolaev, no hubo heridos, pero el depósito necesitaba trabajos de reconstrucción.

Imágenes circularon en canales de Telegram rusos de lo que parecía ser un incendio en o cerca de una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia, en la ciudad sureña de Ryazan. Shot, un canal de noticias en Telegram, citó a residentes locales diciendo que escucharon varias explosiones nocturnas cerca de la refinería. El gobernador local, Pavel Malkov, señaló que drones ucranianos habían sido derribados cerca. Afirmó que no hubo víctimas ni daños.

Ucrania no comentó de inmediato sobre ninguno de los incidentes.

