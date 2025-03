Moscú.- Rusia rechazó este jueves el plan de paz europeo, que incluiría el despliegue de tropas en Ucrania, y amenazó con medidas de respuesta, ya que para Moscú no hay distinción entre las fuerzas de la OTAN y los ejércitos de Francia y el Reino Unido.

"Eso significará no una híbrida sino una participación abierta, oficial y no disimulada de los países de la OTAN en la guerra contra Rusia. No podemos permitirlo", dijo Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, en rueda de prensa.

El despliegue de tropas europeas fue planteado la víspera por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de un plan teóricamente consensuado con el primer ministro británico, Keir Starmer y el líder ucraniano, Volodímir Zelensky.

Después de su enfrentamiento verbal con el presidente de EU, Donald Trump, Zelensky reafirmó su compromiso con la paz y propuso también a Rusia una tregua y el intercambio de prisioneros, asunto que aborda hoy en Bruselas con los dirigentes europeos.

"Estamos ante un intento de lograr a cualquier precio un respiro" para las Fuerzas Armadas ucranianas "e impedir el colapso del frente", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores.

Un plan hostil

"Macron, en particular, con la ayuda de Starmer, llevarán pronto, según creo, a Zelenski a bajar la cerviz en Washington", dijo Lavrov.

Recordó que el plan pide detener las acciones militares durante un mes "como mínimo" en el aire, en el mar y en relación con la infraestructura energética, y durante ese plazo de tiempo "emplazar allí esas tropas".

"Seguirán siendo tropas de la OTAN (...). Esta discusión se lleva a cabo con un propósito hostil. No ocultan para qué las quieren", aseguró.

Lavrov criticó el hecho de que los dirigentes europeos "se jacten" de que el plan será presentado al presidente ruso, Vladímir Putin, una vez sea aprobado por el presidente de EEUU, Donald Trump.

"¿Cómo se entiende esto desde el punto de vista de la etiqueta diplomática?", se preguntó y consideró una actitud "neocolonial" hablar sobre lo incumbe a Rusia sin su participación, mientras los europeos defienden: "Ni una palabra sin Ucrania".

Putin mantiene que Ucrania no será excluida de las negociaciones, pero que Europa "no pinta nada" en esa mesa, en gran medida por su actitud irrespetuosa hacia Trump durante las elecciones presidenciales en EEUU.

Sin botas europeas en Ucrania

Con respecto a las tropas, aseguró que "no hay espacio para el compromiso" y que Moscú verá esas tropas "como veía la potencial presencia de la Alianza Atlántica en Ucrania".

"Nosotros, terminantemente, no nos quedaremos con los brazos cruzados", insistió.

Lavrov, que hizo un paralelismo entre Macron y otros mandatarios que decidieron guerrear con Rusia (Napoleón y Hitler), aseguró que "nadie le impide" llamar a Putin.

"Y con respecto a estas, francamente, estúpidas acusaciones de que Rusia prepara una guerra contra Europa y Francia, Putin se ha pronunciado en varias ocasiones tachando esas ideas de sandeces sin sentido", aseguró.

El ministro insistió en que Moscú "sólo quiere eliminar las causas primigenias de la situación que Occidente creó en Ucrania (...) para librar una guerra contra Rusia".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró este jueves la negativa de Moscú a un posible despliegue de fuerzas europeas en el país vecino.

"¿Acaso Rusia puede aceptar esto? Podemos dejar esta pregunta en el aire sin responderla directamente, porque la respuesta es absolutamente obvia", aseguró en su rueda de prensa telefónica diaria.

Retórica nuclear

Rusia también salió al paso de la propuesta de Macron de extender el paraguas nuclear francés a sus aliados europeos para hacer frente a la amenaza que representa el Kremlin para el continente.

"Por supuesto, es una amenaza para Rusia (...) (Macron) dice que es necesario emplear las armas nucleares y prepararse para su uso contra Rusia. Eso, lógicamente, es una amenaza", replicó Lavrov.

A su vez, aseguró que algunos países en la OTAN y la Unión Europea consideran que "Macron, con el fin de salvar su reputación, irremediablemente pisoteada dentro de Francia, puede optar por medidas absolutamente insensatas".

El jefe de la diplomacia rusa sugirió que a los europeos les molesta que el líder ruso haya entablado contacto con Trump, quien aseguró que "todo lo que acordó con Putin, siempre se cumplió".

Y, en ese sentido, aventuró parafraseando al antiguo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que si EU dejara de armar a Kiev -Washington suspendió provisionalmente esta semana la ayuda militar-, la guerra duraría "dos semanas".

Mientras, Peskov aseguró que "Francia piensa más sobre la guerra" que sobre la paz en Ucrania y que la retórica nuclear de Macron promueve exclusivamente el antagonismo entre Rusia y Occidente.

