El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dijo el sábado que ha llegado el momento de crear unas “Fuerzas Armadas de Europa” y que la lucha de su país contra Rusia ha demostrado que ya hay una base para ello.

El líder ucraniano afirmó que no se puede descartar la posibilidad de que “Estados Unidos pueda decir que no a Europa en cuestiones que la amenazan”, y destacó que muchos líderes llevan tiempo hablando sobre la necesidad de que el continente tenga su propio ejército.

“Realmente creo que ha llegado el momento”, dijo Zelensky en la Conferencia de Seguridad de Múnich. “Las Fuerzas Armadas de Europa deben ser creadas”.

Lee también Zelensky: EU y Ucrania “tienen que hablar más, trabajar más y detener a Putin”; Vance ve reunión fructífera

Zelensky aludió también a una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, tras la cual Trump dijo que los dos líderes podrían reunirse pronto para negociar un acuerdo de paz para Ucrania. El estadounidense le aseguró más tarde a Zelensky que él también tendría un lugar en la mesa para poner fin a la guerra originada por la invasión rusa a gran escala de febrero de 2022.

“Ucrania nunca aceptará acuerdos hechos a nuestras espaldas sin nuestra participación, y la misma regla debe aplicarse a toda Europa”, afirmó el mandatario.

“Hace unos días, el presidente Trump me habló sobre su conversación con Putin. No mencionó ni una vez que Estados Unidos necesita a Europa en la mesa. Eso dice mucho”, agregó. “Los viejos tiempos han terminado, cuando Estados Unidos apoyaba a Europa solo porque siempre lo había hecho”.

Lee también Trump no considera “práctica” aspiración de Ucrania como miembro de la OTAN; prevé un alto al fuego "en un futuro no muy lejano"

Zelensky insistió en que “tres años de guerra a gran escala han demostrado que ya tenemos la base para una fuerza militar europea unida. Y ahora, mientras luchamos en esta guerra y sentamos las bases para la paz y la seguridad, debemos construir las Fuerzas Armadas de Europa”.

En un guiño a la presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la audiencia, Zelensky dijo que su idea “no trata de reemplazar a la alianza. Se trata de hacer que la contribución europea a nuestra asociación sea igual a la de Estados Unidos”.

Zelensky insistió en que “tres años de guerra a gran escala han demostrado que ya tenemos la base para una fuerza militar europea". Foto: EFE

Canciller de Alemania responde a J.D Vance

Zelensky tomó la palabra poco después de que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, criticó el nuevo posicionamiento de Washington bajo el mando de Trump.

Scholz defendió con firmeza su postura contra la ultraderecha y dijo que su país no aceptará a personas que “intervengan en nuestra democracia”, en alusión a los comentarios del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien reprendió a los líderes europeos por su enfoque hacia la democracia.

Incluso mientras arremetía contra la supuesta intromisión estadounidense en las elecciones generales alemanas previstas para la próxima semana, Scholz dijo que estaba “satisfecho” con lo que calificó de compromiso compartido con Estados Unidos para “preservar la independencia soberana de Ucrania”, y coincidió con Trump en que la guerra entre Moscú y Kiev debe terminar.

Lee también Guerra en Ucrania: “No sin nosotros”; Francia, Alemania y España señalan que no habrá “paz duradera” sin participación europea

Las encuestas muestran que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), cuyo colíder se reunió con Vance el viernes, es segundo en intención de voto, por delante de los propios socialdemócratas de Scholz.

Pero al abordar la política interna, Scholz aludió al pasado nazi de Alemania y dijo que el compromiso de larga data para impedir el regreso de la ultraderecha al poder no era compatible con el apoyo a AfD.

“No aceptaremos que personas que ven a Alemania desde fuera intervengan en nuestra democracia y en nuestras elecciones, y en el proceso democrático de formación de opinión en interés de este partido”, añadió. “Eso, simplemente, no se hace, y menos entre amigos y aliados. Lo rechazamos rotundamente".

“Nos corresponde a nosotros decidir a dónde se dirige nuestra democracia", aseveró Scholz.

Lee también Ucrania sanciona a expresidente Petro Poroshenko por prácticas ilegales; es un “gran golpe a la unidad interna”, acusa él

Zelensky sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Foto: especial

En la víspera, Vance afirmó que teme que la libertad de expresión esté “en retroceso” en todo el continente.

Según Vance, muchos estadounidenses ven en Europa “intereses arraigados que se esconden detrás de palabras feas de la era soviética como desinformación, que simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente o, Dios no lo quiera, votar de manera diferente, o aún peor, ganar una elección”.

En su respuesta, Scholz auntó que “la libertad de expresión en Europa significa que no se ataca a los otros de formas que van en contra de la legislación y las leyes que tenemos en nuestro país”. El mandatario se refería a las normas que restringen el discurso de odio en Alemania.

Europa busca pistas en el nuevo gobierno de Estados Unidos con Donald Trump al frente

Los líderes europeos están tratando de entender la nueva línea dura de Washington sobre temas que incluyen la democracia y el futuro de Ucrania, mientras el gobierno de Donald Trump sigue desestabilizando las convenciones transatlánticas que han estado en vigor desde después de la Segunda Guerra Mundial.

Zelensky dijo el viernes que su país quiere garantías de seguridad antes de cualquier diálogo con Rusia. Poco antes de reunirse con Vance en Múnich, el presidente ucraniano afirmó que solo aceptará reunirse en persona con Putin después de que se negocie un plan común con Trump.

Tras un encuentro de 40 minutos con Zelensky, Vance dijo que la Casa Blanca quiere que la guerra termine.

Antes, Vance había dado una charla a los funcionarios europeos sobre la libertad de expresión y la migración ilegal en el continente, advirtiendo que corren el riesgo de perder el apoyo público si no cambian de rumbo rápidamente.

“La amenaza que más me preocupa en relación con Europa no es Rusia. No es China. No es ningún otro actor externo”, afirmó Vance en un discurso que recibió una respuesta tibia. “Lo que me preocupa es la amenaza interna: el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc