Belém, Brasil. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este lunes, en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU (COP30), a imponer "una nueva derrota a los negacionistas" que desdeñan el calentamiento global.

"En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas", dijo Lula en un enérgico discurso en la primera sesión plenaria.

El dirigente progresista realizó además una defensa enfática del Acuerdo de París, del que se cumplen 10 años y que Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del mundo, volvió a abandonar tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, hace nueve meses.

Destacó que el mundo camina en la "dirección correcta", pero "a la velocidad equivocada".

"Al ritmo actual, todavía vamos rumbo a un aumento superior a un grado y medio centígrado de la temperatura global. Romper esa barrera es un riesgo que no podemos correr", advirtió.

El líder progresista criticó de forma encendida el aumento del gasto en defensa, promovido por Estados Unidos y Europa, en vez de apostar definitivamente por apoyar a los países en desarrollo en su lucha por alcanzar sus metas climáticas.

"Si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30, sería mucho más barato colocar 1.3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima, que 2.7 billones para hacer la guerra como hicieron el año pasado", indicó.

El mandatario brasileño se refirió a la promesa de llegar a los 1.3 billones de dólares de financiación para los países en desarrollo hasta 2035, aunque el compromiso asumido hasta el momento es de 300 mil millones.

En este contexto, Lula llamó a la comunidad internacional a actuar en tres frentes.

El primero, cumplir con lo ya pactado anteriormente y presentar metas climáticas "ambiciosas", además de garantizar la financiación para los países más vulnerables y con menos recursos.

Segundo, instar a los líderes mundiales a acelerar la acción climática mediante un plan para "superar la dependencia de los combustibles fósiles".

En este punto, Lula defendió impulsar una "nueva gobernanza global", "más robusta", que podría materializarse a través de un "consejo del clima vinculado a la ONU" con capacidad para fiscalizar y sancionar.

Y tercero y último, convocar a la comunidad internacional a "colocar a las personas en el centro de la agenda climática".

"El calentamiento global puede empujar a millones de personas hacia el hambre y la pobreza, haciendo retroceder décadas de avances. El impacto desproporcionado del cambio climático sobre mujeres, afrodescendientes, migrantes y grupos vulnerables debe ser tenido en cuenta en las políticas de adaptación", alertó.

Las presidencias de la COP29 de Bakú y la COP30 de Belém divulgaron, días antes de la conferencia, una hoja de ruta con diversas propuestas para llegar a esa cifra, que incluyen gravar la moda de lujo, la tecnología y los productos militares.

Antes del inicio de la conferencia, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, se celebró la cumbre de líderes de la COP30, marcada por las ausencias de varios presidentes, como el estadounidense Donald Trump o el chino Xi Jinping.