Más Información

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Embajada de Israel condena uso de símbolos nazi contra artista israelí en concierto en CDMX; Noga Erez denuncia amenazas

Embajada de Israel condena uso de símbolos nazi contra artista israelí en concierto en CDMX; Noga Erez denuncia amenazas

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Expertos avalan Plan Michoacán; habrá “efecto cucaracha”, advierten

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Escuelas de Poza Rica, sin condiciones para regresar a clases

Escuelas de Poza Rica, sin condiciones para regresar a clases

Gentrificación, sin avances en zonas especiales

Gentrificación, sin avances en zonas especiales

Sancionan a fiscal por maltrato a personas mayores y con discapacidad; será capacitado en derechos humanos

Sancionan a fiscal por maltrato a personas mayores y con discapacidad; será capacitado en derechos humanos

Ambulantes saturan los pasillos de la Alameda Central

Ambulantes saturan los pasillos de la Alameda Central

A dos meses de la explosión de pipa de Iztapalapa, crecen memoriales para las víctimas

A dos meses de la explosión de pipa de Iztapalapa, crecen memoriales para las víctimas

Sarkozy salió de prisión bajo supervisión judicial tras pasar 20 días en prisión; tiene prohibido salir de Francia

Sarkozy salió de prisión bajo supervisión judicial tras pasar 20 días en prisión; tiene prohibido salir de Francia

Corte Suprema de EU rechaza revertir fallo que legalizó matrimonio igualitario; Kim Davis pierde apelación

Corte Suprema de EU rechaza revertir fallo que legalizó matrimonio igualitario; Kim Davis pierde apelación

Belém, Brasil. El presidente de Brasil, , llamó este lunes, en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU (), a imponer "una nueva derrota a los negacionistas" que desdeñan el calentamiento global.

"En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas", dijo Lula en un enérgico discurso en la primera sesión plenaria.

El dirigente progresista realizó además una defensa enfática del , del que se cumplen 10 años y que Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del mundo, volvió a abandonar tras el regreso a la Casa Blanca de , hace nueve meses.

Lee también

Destacó que el mundo camina en la "dirección correcta", pero "a la velocidad equivocada".

"Al ritmo actual, todavía vamos rumbo a un aumento superior a un grado y medio centígrado de la . Romper esa barrera es un riesgo que no podemos correr", advirtió.

El líder progresista criticó de forma encendida el aumento del gasto en defensa, promovido por y Europa, en vez de apostar definitivamente por apoyar a los países en desarrollo en su lucha por alcanzar sus metas climáticas.

Lee también

"Si los hombres que hacen la guerra estuvieran en la COP30, sería mucho más barato colocar 1.3 billones de dólares anuales para acabar con el problema del clima, que 2.7 billones para hacer la como hicieron el año pasado", indicó.

El mandatario brasileño se refirió a la promesa de llegar a los 1.3 billones de dólares de financiación para los países en desarrollo hasta 2035, aunque el compromiso asumido hasta el momento es de 300 mil millones.

En este contexto, Lula llamó a la comunidad internacional a actuar en tres frentes.

El primero, cumplir con lo ya pactado anteriormente y presentar "ambiciosas", además de garantizar la financiación para los países más vulnerables y con menos recursos.

Lee también

Segundo, instar a los líderes mundiales a acelerar la acción climática mediante un plan para "superar la dependencia de los".

En este punto, Lula defendió impulsar una "nueva gobernanza global", "más robusta", que podría materializarse a través de un "consejo del clima vinculado a la " con capacidad para fiscalizar y sancionar.

Y tercero y último, convocar a la comunidad internacional a "colocar a las personas en el centro de la agenda climática".

Lee también

"El calentamiento global puede empujar a millones de personas hacia el hambre y la pobreza, haciendo retroceder décadas de avances. El impacto desproporcionado del sobre mujeres, afrodescendientes, migrantes y grupos vulnerables debe ser tenido en cuenta en las políticas de adaptación", alertó.

Las presidencias de la COP29 de Bakú y la COP30 de Belém divulgaron, días antes de la conferencia, una hoja de ruta con diversas propuestas para llegar a esa cifra, que incluyen gravar la moda de lujo, la tecnología y los productos militares.

Antes del inicio de la conferencia, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, se celebró la cumbre de líderes de la COP30, marcada por las ausencias de varios presidentes, como el estadounidense o el chino.

           Únete a nuestro canal               ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026. Foto: Canva / Buen Fin / BBVA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile