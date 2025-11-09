Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), declaró que América Latina y el Caribe es y deberá seguir siendo una región de paz.

Al participar en la Cumbre CELAC-UE en Colombia y agradecer al mandatario Gustavo Petro por la organización, el canciller De la Fuente insistió en que la próxima secretaria de la ONU debe ser una mujer de la región, porque "es tiempo de mujeres".

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Juan Ramón de la Fuente dijo que la cooperación no es solo un instrumento para el desarrollo, "sino una expresión de voluntad política y de una visión compartida".

"México quiere reafirmar, en este espacio, la plena vigencia de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, y nuestro compromiso absoluto con la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos (...).

"América Latina y el Caribe es, y deberá seguir siendo, una región de paz. Por ello, nos sumamos al llamado para que prevalezcan el diálogo y la diplomacia en la relación de nuestras controversias", dijo.

Recordó que México y la Unión Europea suscribirán el Acuerdo Global Modernizado que actualiza el suscrito hace 25 años para fortalecer el diálogo político, la cooperación para el desarrollo y la inversión estratégica.

"En la Organización de las Naciones Unidas, al igual que en México, son tiempos de mujeres, y por eso nos sumamos a las voces que en esta cumbre han expresado que la próxima secretaria general de la ONU debe ser una mujer de nuestra región de América Latina y el Caribe, y confiamos en contar, para ello, con el respaldo de nuestros países amigos de la Unión Europea", expresó.

Llamó el canciller mexicano a seguir avanzando hacia una asociación más estratégica entre la CELAC y la Unión Europea, "a partir de una renovada visión internacional y con respeto mutuo".

El canciller Juan Ramón de la Fuente al participar en la Cumbre CELAC-UE en Colombia este domingo 9 de noviembre de 2025. Foto: Especial

