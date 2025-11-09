Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) participa este domingo en IV Cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia.

El canciller De la Fuente arribó a la ceremonia oficial de inauguración en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"México privilegia el diálogo para la paz y la colaboración interregional, para beneficio de los pueblos de América Latina, el Caribe y Europa", sostuvo.

Esta cumbre se realizará este domingo 9 y lunes 10 de noviembre.

La asistencia del canciller, dijo la SRE, responde al "profundo interés" que México otorga a la CELAC como principal espacio de diálogo político regional, "así como a la relevancia que se le brinda a la relación con la Unión Europea como socio extrarregional estratégico".

"Esta participación refleja también el papel activo de México como actor relevante en la región, así como su voluntad de contribuir de manera constructiva al fortalecimiento de relaciones birregionales con miras a una agenda global compartida", señaló la Cancillería.

Agregó que la Cumbre CELAC-Unión Europea es un mecanismo de diálogo político establecido en 2013 que reúne a los 60 Estados de ambas regiones.

De la Fuente dialoga con el presidente Lula da Silva

El canciller Juan Ramón de la Fuente dialogó con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien transmitió el saludo afectuoso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"México y Brasil colaboran para fortalecer los mecanismos regionales de diálogo y cooperación, en el marco de la CELAC, para fortalecer la paz en la región y generar mejores mecanismos de colaboración con la UE", destacó la SRE.

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en CELAC-UE. Foto: Especial.

