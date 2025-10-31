Más Información

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Sheinbaum sostiene llamada con presidente Lula da Silva; revisan complementariedad económica

Sheinbaum sostiene llamada con presidente Lula da Silva; revisan complementariedad económica

La presidenta sostuvo este viernes otra llamada telefónica con el mandatario de , Luiz Inácio Lula da Silva, con quien revisó la complementariedad económica.

En la llamada, en la que estuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente, Sheinbaum Pardo y Lula también abordaron las oportunidades de .

"Hablamos con el presidente de Brasil, Lula, sobre la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración; acordamos continuar la cooperación entre nuestros países", informó la Mandataria en sus redes.

Lee también

También agradeció en la conversación la pasada visita a México del vicepresidente Geraldo Alckmin.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]