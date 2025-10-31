Sheinbaum sostiene llamada con presidente Lula da Silva; revisan complementariedad económica

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este viernes otra llamada telefónica con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien revisó la complementariedad económica.

En la llamada, en la que estuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente, Sheinbaum Pardo y Lula también abordaron las oportunidades de colaboración.

"Hablamos con el presidente de Brasil, Lula, sobre la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración; acordamos continuar la cooperación entre nuestros países", informó la Mandataria en sus redes.

También agradeció en la conversación la pasada visita a México del vicepresidente Geraldo Alckmin.

