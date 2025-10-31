Más Información

Sheinbaum celebra “primer paso” de España para reconocer agravios por La Conquista; “el perdón engrandece”, dice

Estados Unidos realizará ensayos nucleares si otros países lo hacen, dice Trump

Huracán "Melissa": Embajada de México en Jamaica regresa en vuelo a 20 mexicanos; "es por solidaridad", afirma

Inauguran la exposición "La mujer en el México indígena"; España reconoce injusticias hacia los pueblos originarios mexicanos

¿Qué son las fiestas Sin Censura para las que fueron contratados “B-King” y “DJ Regio Clown”?

Sheinbaum se reunirá con 3 aerolíneas afectadas por revocación de EU de rutas aéreas; "ya hay ruta de trabajo", dice

La presidenta aseguró que no es “mamá” para llamar la atención a dirigentes y militantes de la que no cumplan con su comportamiento con los principios de austeridad y humildad, y advirtió que será el pueblo quien les reclame.

Esto luego que el fin de semana, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que a la gobernadora del Estado de México, , no le ha “llegado ni la soberbia, ni la petulancia”, actos que, afirmó sí les ha llegado a algunos gobernantes.

Hoy viernes, en su conferencia de prensa y a pregunta expresa, la Mandataria federal afirmó que la soberbia y la parafernalia del poder que había en sexenios pasados son comportamientos que no van con el movimiento que encabeza.

"En sus palabras señalaba que a Delfina Gómez no se le había subido la soberbia, que seguía siendo una persona humilde, honesta, ¿hay quienes en la propia hayan estado pecando de soberbia que se les haya subido la soberbia? ¿Se refería a alguien?", se le preguntó.

“Ya que lo diga el pueblo, que lo diga la gente. Siempre lo he dicho, lo defiendo, y busco que mi comportamiento, no busco, mi comportamiento ante la vida y ante el pueblo de sea humilde. La soberbia y la parafernalia del poder de antes es algo que no va con nuestro movimiento, lo defiendo y lo sostengo.

"Si hay alguien que no se comporte, pues no soy mamá para andar llamando la atención. ¿Quién se los va a reclamar? Pues la gente y si ya no hay `pluris´, pues ya no les tocará ser ni diputados ni senadores”, respondió.

