Toluca, Estado de México.- “No es una cacería ni se busca afectar a quienes nos brindan un servicio” señaló la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tras cuestionarla sobre las recientes manifestaciones de piperos en el Estado de México, derivado de la “Operación Caudal” que busca frenar el “huachicol” de agua.

“Hay buena disposición de los presidentes municipales, del Poder Judicial, la Fiscalía, CAEM y CONAGUA. Se están realizando reuniones por regiones. No es una cacería ni se busca afectar a quienes nos brindan un servicio, pero sí es regular”, señaló la mandataria mexiquense.

Gómez Álvarez puntualizó que la regularización no es castigo, sino justicia, porque el agua es un bien común.

“Tenemos que regular tanta situación de huachicoleo la gente y los compañeros que estan bien no tienen porque preocuparse, los que tengan alguna situación que les falte algún documento, algún trámite estamos abiertos para que se puedan regularizar” comentó.

La Gobernadora afirmó que su administración mantiene una política de puertas abiertas para escuchar y atender las inquietudes de quienes operan pozos y distribuyen agua en el Estado de México, pero subrayó que la ley se aplicará con firmeza a quien insista en actuar fuera de ella.

“Estamos en la mejor disposición de que se regule lo que se tenga que regular, pero también de que se aplique la sanción a quien se le tenga que aplicar.”

Además subrayó que el Gobierno del Estado de México continuará facilitando el cumplimiento de trámites y permisos, pero será firme con quienes abusen o lucren con un recurso esencial.

Finalmente reconoció el trabajo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, así como con autoridades estatales y municipales, por su apoyo en las acciones que fortalecen la Operación Caudal, cuyo propósito es garantizar que el agua se distribuya de manera legal, equitativa y sostenible, combatiendo el acaparamiento y las prácticas ilegales que niegan el acceso a las comunidades.

