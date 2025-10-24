Más Información

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en 5 estados; hay 18 personas no localizadas

Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en 5 estados; hay 18 personas no localizadas

Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá: Sheinbaum tras ruptura comercial de Trump; asegura que México va muy bien

Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá: Sheinbaum tras ruptura comercial de Trump; asegura que México va muy bien

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Ecatepec, Mex.- Sobre la Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua implementado desde la madrugada de hoy en , el gobierno municipal de informó que fueron asegurados 9 inmuebles, 9 tomas clandestinas y un pozo de agua.

Para el operativo Neptuno, fueron desplegados alrededor de 300 elementos de fuerzas policiacas que conforman el Mando Unificado, para combatir el delito de robo, sustracción, venta, distribución y transporte ilegal de agua potable de la red hidráulica municipal.

“En 11 células desplegadas en territorio, realizaron cateos que dieron como resultado el aseguramiento de tomas clandestinas en inmuebles de San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia, San Francisco de Asís y un pozo en la colonia Olímpica Jajalpa”, informó la autoridad municipal.

Lee también

Los elementos de la Fiscalía Regional Ecatepec, SEDENA, Marina y Guardia Nacional se dividieron en 11 células para la implementación de cateos en distintos puntos del municipio, durante la madrugada de esta madrugada y mañana de viernes.

Además, precisaron que han desmantelado más de 100 tomas clandestinas de agua potable para después venderla en precios que van de los 1 mil 500 a los 2 mil pesos por pipa.

“El huachicoleo de agua en Ecatepec, resultado de impunidad en anteriores gobiernos que permitieron el robo del líquido de las tuberías municipales, llegó a afectar hace más de un año a cerca de un millón de habitantes que carecían de agua en la red domiciliaria y se veían obligados a comprarla a los mismos grupos que la extraían de manera ilegal”, agregó el gobierno de Ecatepec.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]