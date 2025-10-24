Ecatepec, Mex.- Sobre la Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua implementado desde la madrugada de hoy en 48 municipios, el gobierno municipal de Ecatepec informó que fueron asegurados 9 inmuebles, 9 tomas clandestinas y un pozo de agua.

Para el operativo Neptuno, fueron desplegados alrededor de 300 elementos de fuerzas policiacas que conforman el Mando Unificado, para combatir el delito de robo, sustracción, venta, distribución y transporte ilegal de agua potable de la red hidráulica municipal.

“En 11 células desplegadas en territorio, realizaron cateos que dieron como resultado el aseguramiento de tomas clandestinas en inmuebles de San Pedro Xalostoc, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla, Héroes de la Independencia, San Francisco de Asís y un pozo en la colonia Olímpica Jajalpa”, informó la autoridad municipal.

Los elementos de la Fiscalía Regional Ecatepec, SEDENA, Marina y Guardia Nacional se dividieron en 11 células para la implementación de cateos en distintos puntos del municipio, durante la madrugada de esta madrugada y mañana de viernes.

Además, precisaron que han desmantelado más de 100 tomas clandestinas de agua potable para después venderla en precios que van de los 1 mil 500 a los 2 mil pesos por pipa.

“El huachicoleo de agua en Ecatepec, resultado de impunidad en anteriores gobiernos que permitieron el robo del líquido de las tuberías municipales, llegó a afectar hace más de un año a cerca de un millón de habitantes que carecían de agua en la red domiciliaria y se veían obligados a comprarla a los mismos grupos que la extraían de manera ilegal”, agregó el gobierno de Ecatepec.

