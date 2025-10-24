Arranca operativo contra huachicol de agua en 48 municipios del Edomex

Más Información

Ecatepec, Mex. A través de sus redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la implementación de la Operación para Combatir el mediante un mega operativo que comenzó en la madrugada de hoy en 48 municipios.

Se intervendrán más de 190 pozos y tomas de agua

El objetivo es intervenir, en coordinación con fuerzas federales y estatales, más de 190 pozos y tomas de agua relacionados con la extracción, sobre explotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del vital líquido.

Con base en expedientes de investigación y denuncias ciudadanas fue como comenzó el operativo para interrumpir la cadena del comercio ilícito del vital líquido en el Estado de México.

Con el fin interrumpir la cadena del comercio ilícito del agua, desde las primeras horas de este viernes comenzó la Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua.

El funcionamiento de la infraestructura hidráulica y pozos no se verán interrumpidos durante el despliegue policial, afirmó la FGJEM. Sin embargo, en caso de alguna afectación en la distribución, la Comisión de Aguas del Estado de México implementará un plan de contingencia.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Guardia Nacional, Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participan en la Operación para Combatir el Lucro Ilícito del Agua.

