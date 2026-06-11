Nación | 11-06-26 | 19:50 | Actualizada | 11-06-26 | 19:50 |

Desde el segundo gol en el minuto 67 del partido inaugural de la , cientos de mexicanos celebraron el inminente triunfo de la Selección Mexicana contra Sudáfrica. Desde Paseo de la Reforma, zona rosa y establecimientos aledaños, los aficionados gritaron al unísono: “a huevoooo”, mientras elevaban banderas, aplaudían y capturaban en video la emoción del ambiente.

Esta tarde, los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez hicieron que México iniciara el Mundial con el pie derecho; que niños adultos, jóvenes y mujeres celebraran; y que por varias horas, aficionados recordaran la pasión y amor que este deporte genera en todo el país.

Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“El primer Mundial que recuerdo es el del 2006 y de ahí los he seguido cada cuatro años sin falta y siento que este Mundial será muy bueno y hay posibilidades de que México pase del quinto partido. Ahora sí, no nos cuesta nada soñar y como dijo Javier Hernández en alguna ocasión ‘imaginemos cosas chingonas’. Entonces siento que México puede llegar incluso a la final, eso es lo que espero de este Mundial y sobre todo de la Selección Mexicana”, expresa Uriel Ibarra.

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Desde las 10 horas de este jueves, cientos de mexicanos se congregaron en bares y restaurantes de la alcaldía Cuauhtémoc para disfrutar la , de un momento entre amigos y manteniendo la esperanza de que todo marcharía bien para el tricolor, que conquistó el Estadio de la Ciudad de México y todo el país.

Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Al ritmo de Maná, Belinda, J Balvin y Shakira, los aficionados comenzaron la mañana disfrutando y haciendo sus mejores apuestas para el partido: “mi predicción es 2-1”, dijo Ernesto mientras saboreaba una cerveza. En los primeros 10 minutos, un gol se había hecho realidad y cada vez más crecía la esperanza entre los asistentes.

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Con el paso de los minutos, no solo los bares La Cervatana, Bar Bunny, Aventura, Jalapeños Pop y Bear Beer estaban completamente llenos, sino juntaban a sus alrededores a curiosos transeúntes que se detenían a contemplar el partido a través de pantallas. Para entrar en ambiente, hasta admiraban la fiebre mundialista contagiada por la pasión mexicana: se sorprendían y salían de su zona de confort mientras bebían, reían y grababan videos.

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Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Vendedores ambulantes aprovecharon la oportunidad y registraron altas ventas de playeras, llaveros, matracas, sombreros y gorras tricolor, que aunque oscilaban los 300 pesos, siempre había un fanático dispuesto a comprarles y esparcir su alegría con todos a su alrededor.

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Pasadas las 15 horas, todo Paseo de la Reforma se llenó de emoción, lágrimas y música, pues desde un templete colocado frente al Ángel de la Independencia, Mariachi Mexicana Hermosa amenizó el ambiente con “Cielito Lindo” y clásicos de Juan Gabriel. Si bien la lluvia dispersó la fiesta, por varios minutos continuó la euforia y felicidad por el primer triunfo en una inauguración de México.

Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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aov

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