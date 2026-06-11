Desde el segundo gol en el minuto 67 del partido inaugural de la Copa Mundial, cientos de mexicanos celebraron el inminente triunfo de la Selección Mexicana contra Sudáfrica. Desde Paseo de la Reforma, zona rosa y establecimientos aledaños, los aficionados gritaron al unísono: “a huevoooo”, mientras elevaban banderas, aplaudían y capturaban en video la emoción del ambiente.

Esta tarde, los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez hicieron que México iniciara el Mundial con el pie derecho; que niños adultos, jóvenes y mujeres celebraran; y que por varias horas, aficionados recordaran la pasión y amor que este deporte genera en todo el país.

Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“El primer Mundial que recuerdo es el del 2006 y de ahí los he seguido cada cuatro años sin falta y siento que este Mundial será muy bueno y hay posibilidades de que México pase del quinto partido. Ahora sí, no nos cuesta nada soñar y como dijo Javier Hernández en alguna ocasión ‘imaginemos cosas chingonas’. Entonces siento que México puede llegar incluso a la final, eso es lo que espero de este Mundial y sobre todo de la Selección Mexicana”, expresa Uriel Ibarra.

Lee también Ausencia de Sheinbaum en Mundial, "por cálculo político”

Desde las 10 horas de este jueves, cientos de mexicanos se congregaron en bares y restaurantes de la alcaldía Cuauhtémoc para disfrutar la inauguración, de un momento entre amigos y manteniendo la esperanza de que todo marcharía bien para el tricolor, que conquistó el Estadio de la Ciudad de México y todo el país.

Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Al ritmo de Maná, Belinda, J Balvin y Shakira, los aficionados comenzaron la mañana disfrutando y haciendo sus mejores apuestas para el partido: “mi predicción es 2-1”, dijo Ernesto mientras saboreaba una cerveza. En los primeros 10 minutos, un gol se había hecho realidad y cada vez más crecía la esperanza entre los asistentes.

[Publicidad]

Con el paso de los minutos, no solo los bares La Cervatana, Bar Bunny, Aventura, Jalapeños Pop y Bear Beer estaban completamente llenos, sino juntaban a sus alrededores a curiosos transeúntes que se detenían a contemplar el partido a través de pantallas. Para entrar en ambiente, hasta extranjeros admiraban la fiebre mundialista contagiada por la pasión mexicana: se sorprendían y salían de su zona de confort mientras bebían, reían y grababan videos.

Lee también Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana tras su triunfo en el partido inaugural del Mundial; gana 2-0 a Sudáfrica

Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Vendedores ambulantes aprovecharon la oportunidad y registraron altas ventas de playeras, llaveros, matracas, sombreros y gorras tricolor, que aunque oscilaban los 300 pesos, siempre había un fanático dispuesto a comprarles y esparcir su alegría con todos a su alrededor.

[Publicidad]

Pasadas las 15 horas, todo Paseo de la Reforma se llenó de emoción, lágrimas y música, pues desde un templete colocado frente al Ángel de la Independencia, Mariachi Mexicana Hermosa amenizó el ambiente con “Cielito Lindo” y clásicos de Juan Gabriel. Si bien la lluvia dispersó la fiesta, por varios minutos continuó la euforia y felicidad por el primer triunfo en una inauguración de México.

Decenas de personas celebran el triunfo de México contra Sudáfrica (11/06/2026). Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov