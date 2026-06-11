Los embajadores de Estados Unidos y Canadá en México, Ronald Johnson y Cameron Mackay, respectivamente, felicitaron al país por el triunfo de la Selección Mexicana contra Sudáfrica (2-0) en el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

El embajador estadounidense celebró que este 11 de junio dio inicio el Mundial, "el evento deportivo más grande de la historia. ¡Felicidades, México!", escribió en sus redes sociales.

"Mientras celebramos el hermoso juego que une a nuestras tres naciones , también celebramos la cooperación, la amistad y el propósito compartido que ayudan a hacer de esta la Copa Mundial más segura y memorable de la historia", añadió.

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Johnson compartido que fue un privilegio estar en el estadio "histórico" de la Ciudad de México, mientras alberga por tercera ocasión un partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol, "convirtiéndose en el primer estadio del mundo en alcanzar este hito. ¡Que comiencen los juegos!".

Estuvo acompañada de su esposa Alina Johnson.

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"Qué partido!", escribió por su lado el embajador canadiense.

"Felicito a la Selección Mexicana por su triunfo de hoy. Asimismo, reconozco a Sudáfrica. Tras 16 años, verlos competir nuevamente inspira", agregó.

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Laura Itzel Castillo exhorta a prevalecer civilidad

Al arrancar la Copa Mundial de Futbol, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, ratificó su llamado a que prevalezcan la civilidad, la convivencia, la seguridad, el respeto a la ley y la protección de los derechos de todas las personas.

Destacó que el futbol nos recuerda la fuerza de un pueblo unido, que nunca deja de creer y que acompaña a quienes representan nuestros colores.

“Frente a los recientes acontecimientos, reiteramos el pronunciamiento que ayer aprobó el pleno de la Comisión Permanente para que en esta justa internacional prevalezcan la civilidad, la convivencia, la seguridad de las personas, el respeto a la ley y la protección de los derechos de todas y todos. ¡Viva México!”, enfatizó.

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Castillo destacó la victoria de la escuadra mexicana y exhortó a celebrar con orgullo “a nuestra Selección Nacional por poner en alto el nombre de nuestro país”.

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