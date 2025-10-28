Las personas que distribuyan agua potable de forma irregular en el Estado de México, delito conocido como "huachicoleo del agua", se les impondrán sanciones y castigos como prisión o multas.

Este delito ocurre cuando alguien reparte pipas de agua sin permiso o también cuando se utilizan tomas de agua clandestinas.

¿Cómo se castiga el huachicoleo de agua en el Edomex?

De acuerdo con el Código Penal de la entidad, en su artículo 145, las sanciones por la distribución del agua potable sin los permisos correspondientes van de desde los dos a seis años de prisión y multas de 50 a 200 días.

Además, la sanción por usar una fuente de agua no autorizada es de uno a tres años de prisión y multas que van desde los 25 a 100 días.

Despliegan "Operación Caudal" en el Edomex

Por su parte, el Gobierno del Edomex, en coordinación con autoridades federales y municipales han desplegado el operativo "Operación Caudal" desde la semana pasada, esto con el objetivo de combatir dicho delito en la entidad.

Dicho operativo permitió el aseguramiento de 51 pozos, 138 tomas clandestinas y 322 pipas que eran utilizadas para la distribución y venta irregular del agua en 48 municipios del Estado de México.

Además, provocó que desde las primeras horas del pasado lunes 27 de octubre, grupos de piperos bloquearan importantes vialidades de la entidad en respuesta al cierre de pozos y tomas clandestinas utilizadas para vender el líquido de forma ilegal, a sobreprecios y sin ser potabilizada.

Despliegan "Operación Caudal" en el Edomex (28/10/2025). Foto: Especial

De acuerdo a diversas investigaciones basadas en denuncias ciudadanas e información del Centro Nacional de Inteligencia, se logró detectar cadenas de comercio ilícito de agua, así como redes ilícitas donde se tomaba el líquido y posteriormente era comercializado con tarifas abusivas para la población, principalmente de zonas donde escasea el agua.

