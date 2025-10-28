Más Información

La informó este martes que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a uno de los sobrevivientes de los ataques realizados por el gobierno de Estados Unidos en aguas internacionales contra supuestas narcolanchas en el Océano Pacífico.

La jefa del Ejecutivo federal detalló que "por razones humanitarias y por los tratados internacionales", la Semar rescató a este sobreviviente, y al manifestar su desacuerdo con estos ataques, la jefa del Ejecutivo federal informó que solicitará una mesa con el embajador de EU en México, , para abordar el tema.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal detalló que solicitará al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles y al canciller, Juan Ramón de la Fuente, que dialoguen con el embajador estadounidense.

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina, de un, digamos, un ataque en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga, es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, pues por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona.

“Es importante, yo le hice el planteamiento hoy al secretario Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, porque como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales“.

En , la presidenta expuso que México no está de acuerdo con estos ataques que el gobierno de Estados Unidos ha realizado en las últimas semanas en aguas internacionales contra supuestas lanchas que transportan droga.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación“.

