La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que realmente se hizo una nueva línea 1 del Metro, tras la remodelación que tuvo y será inaugurada el noviembre próximo.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo celebró la terminal de Observatorio porque, dijo, quedó “hermosísima”.

Lee también Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum; espera envío de información de FGR

“Pues se hizo una nueva línea realmente. La línea uno del metro, la primera línea que se inauguró en el 69; pues ya tenía muchísimos problemas y en vez de hacer una nueva una nueva línea, tomamos la decisión de renovarla completamente porque esa línea conecta un montón de líneas (...) A mediados de noviembre ya se inaugura”, dijo.

“La verdad quedó hermosísima la terminal de Observatorio (...) Es una estación de transferencia modal única, la verdad extraordinaria. Quedó muy bonita y se conecta con la línea uno y después con la extensión de la línea 12 del Metro. Entonces esta zona del poniente de la Ciudad, junto con el Estado de México, pues va a quedar muy conectada”, comentó la Mandataria federal.

Lee también Agricultores exigen reinstalar mesa de negociación resolutiva con gobierno federal; "la lucha arreciará", advierten

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr