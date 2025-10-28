Este martes se dio el banderazo de inició los trabajos de la la construcción de la presa Tunal II en Durango, la cual tuvo una inversión de cerca de 4 mil millones de pesos, y la cual garantizará agua para la capital de Durango para los próximos 50 años.

En enlace a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que esta obra, la cual se pretende que esté lista para abril del próximo año, beneficiará a los más 300 mil habitantes de la ciudad de Durango.

"Estamos aquí reunidos para dar el banderazo de salida a estos trabajos para la construcción de la presa el Tunal II. Una obra muy relevante para la vivienda complementar la presa Guadalupe Victoria que se inauguró en el mes de marzo que nos hizo favor de inaugurar usted.

"Con estas dos obras se va a garantizar el abasto de agua potable para la ciudad de Durango durante los siguientes 50 años. Los habitantes de Durango con estas dos obras recibirán agua de calidad suficiente y en cantidad también suficiente. Esta obra representa una inversión del Gobierno Federal del orden de 4 mil millones de pesos para beneficio de los más de 300 mil habitantes de la ciudad de Durango", señaló el titular de Conagua.

Al tomar la palabra y al agradecer a la Presidenta su apoyo para la construcción de esta presa, Esteban Villegas (PRI), gobernador de Durango, calificó este día como "histórico" al asegurar que esta presa había sido una demanda de los duranguenses desde hace 70 años.

"Gracias por su apoyo, quiero agradecerle a nombre de todos los duranguenses este apoyo que nos está dando, porque teníamos 70 años pidiendo la presa El Tunal II. 70 años de mucha lucha, pasaron muchos Presidentes de la República, con usted se logra concretar este sueño que teníamos los duranguenses", comentó el gobernador.

El gobernador duranguense indicó que con esta presa se podrá garantizar a los pobladores de la capital de Durango que tengan agua limpia y de calidad las 24 horas del día los siete días.

"Estamos muy felices, Presidenta, muy felices, porque para Durango es un día histórico porque usted ha hecho con su trabajo, con su labor que Durango pues vuelva a creer en que sí se pueden hacer cosas grandes y que vienen grandes cosas para nuestro estado de la mano de nuestra Presidenta", indicó.

