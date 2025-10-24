El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó a través de sus redes sociales que ya fue localizaba la bebé Judith Alejandra Rivas Ruiz, quien fue robada la tarde del jueves en el Hospital Materno Infantil de Durango.

Sin dar más detalles, el mandatario estatal escribió que la bebé de un mes ya se encuentra con sus padres y publicó una fotografía de ellos con su hija.

Informo que la bebé Judith Alejandra Rivas fue localizada y ya se encuentra con sus padres.



La prioridad en este momento es su salud y recuperación.

October 24, 2025

“La prioridad en este momento es su salud y recuperación”, publicó el gobernador Villegas Villarreal.

Desde ayer se activó la Alerta Ámber y por la madrugada de hoy se emitió una ficha con las características de la mujer que sustrajo a la bebé del hospital.

Hasta el momento la fiscalía de Durango no ha dado detalles si existen personas detenidas por el rapto de la menor.

