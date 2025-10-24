Más Información

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

SAT incluye a 141 contribuyentes, algunos relacionados con huachicol fiscal, en lista negra de factureras

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó a través de sus redes sociales que ya fue localizaba la , quien fue la tarde del jueves en el Hospital Materno Infantil de Durango.

Sin dar más detalles, el mandatario estatal escribió que la bebé de un mes y publicó una fotografía de ellos con su hija.

Lee también:

“La prioridad en este momento es su salud y recuperación”, publicó el gobernador Villegas Villarreal.

Desde ayer se activó la Alerta Ámber y por la madrugada de hoy se emitió una ficha con las características de la mujer que sustrajo a la bebé del hospital.

Hasta el momento la fiscalía de Durango no ha dado detalles si existen personas detenidas por el rapto de la menor.

