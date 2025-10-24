Más Información

La fiscalía de emitió una por la desaparición de una bebé de un mes de nacida, sustraída del hospital Materno Infantil de la capital.

La sustracción ocurrió la tarde del jueves. La bebé, identificada como Judith Alejandra Rivas Ruiz, nació apenas el 20 de septiembre, mide 55 centímetros, y como características se menciona en la alerta: abundante cabello color negro, cejas semipobladas, ojos cafés rasgados y tez morena clara.

Mujer roba a bebé

La fiscalía también emitió una ficha de búsqueda con las características de la persona que presuntamente se robó a la bebé. La describe como una mujer de entre 35 a 45 años, 1.58 centímetros de estatura aproximadamente, tez morena clara, cara ovalada, ceja delineada, boca grande y labios gruesos. Como señas particulares: acné en las mejillas, dientes frontales manchados, torcidos.

La fiscalía también emitió una ficha de búsqueda con las características de la persona que presuntamente se robó a la bebé. Foto: especial

En un video que circula en redes sociales, se observa a la mujer, vestida con filipina (uniforme médico), salir del hospital con la bebé en brazos.

La fiscalía estatal solicitó la colaboración de la ciudadanía y medios de comunicación para difundir la alerta. En caso de tener información se exhorta a llamar al número de emergencias 911 o enviar un correo electrónico a la dirección: .

