Poza Rica, Veracruz.- El personal del Hospital Sobre Ruedas de Durango ha brindado más de 300 servicios médicos diarios a las familias afectadas por las intensas lluvias y las inundaciones, a consecuencia del desbordamiento del Río Cazones.

Personal de la Ruta de la Salud de Durango ha otorgado más de mil servicios médicos, entre ellos consultas generales, en colaboración con brigadas de Campeche, Oaxaca y del Centro Operativo para la Atención de Contingencias.

Además han realizado estudios de laboratorio, rayos X, odontología, espirometría, ultrasonido, citología, psicología y rehabilitación.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud duranguense se han atendido a personas y familias, por padecimientos derivados del contacto con agua contaminada, como micosis e infecciones cutáneas, así como tratamientos de enfermedades crónicas, curaciones de pie diabético, suturas y atención a fracturas leves, entre otros servicios.

Entre las personas atendidas se encuentra María Guadalupe Sánchez Rivero, habitante de Veracruz, quien acudió con su hijo tras conocer la Ruta de la Salud, a través de redes sociales.

“Un buen servicio y sí lo necesitamos mucho ahorita, por lo que pasamos con la inundación; son muy atentos y sí atienden bien. Puede haber mucha tos, gripa en los niños, calentura también por el cambio de clima o la humedad y dengue. Gracias por venir con esta brigada y, de corazón, gracias”, expresó.

A su vez, Cristina Reyes, de la Casa Hogar Dayspring, reconoció el esfuerzo conjunto de Durango y Veracruz. “Saber que contamos con el apoyo de hermanos en otros lugares es una bendición para nosotros”, afirmó al agradecer el respaldo del gobernador Esteban Villegas y de todos los voluntarios, por su trabajo y compromiso.

La solidaridad de los duranguenses también fue reconocida por María Luisa Sierra Vázquez, quien relató que su comunidad fue una de las más afectadas por el desbordamiento del agua.

“Estamos muy agradecidos con toda la gente que ha venido a ayudarnos, son muy amables y atentos. Gracias a Dios y a ustedes por el apoyo; esta visita es una bendición. Al gobernador de Durango y a todo el equipo de la Ruta de la Salud les damos las gracias por estar aquí y por el esfuerzo que hacen para apoyar a tantas familias”, comentó.

En su momento, Carlos Alberto Bautista, también originario de Veracruz, recibió atención médica con estudios de rayos X, así como una revisión de corazón y pulmones. “Esta ayuda es muy valiosa y necesaria. Ojalá sigan recorriendo más lugares y llevando este servicio tan importante para todos nosotros”, mencionó.

Y el gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal, reconoció la entrega del personal de salud que, en coordinación con autoridades locales y federales, lleva atención oportuna y gratuita a las comunidades más afectadas.

