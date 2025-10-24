Pachuca.– El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, consideró que el regreso a la normalidad en los 28 municipios afectados por las lluvias tomará varios años. Sin embargo, adelantó que para el mes de noviembre se prevé que la movilidad esté completamente rehabilitada.

64 localidades permanecen incomunicadas

Actualmente, 64 localidades permanecen incomunicadas debido a los deslaves y daños ocasionados por las precipitaciones registradas el 9 de octubre. El mandatario explicó que el estado continúa en fase de atención a la emergencia, y que se ha logrado reducir de 28 a 17 el número de municipios catalogados con atención prioritaria.

Hasta el momento, se ha restablecido la comunicación con 25 mil 213 personas, y 239 máquinas continúan operando en la reapertura de carreteras y caminos que desaparecieron tras los deslaves que afectaron la zona Otomí-Tepehua y la Sierra.

Con apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se han realizado 444 vuelos para trasladar ayuda a las comunidades más golpeadas, donde se han distribuido 138 mil 201 despensas.

El mandatario destacó que se mantienen 16 refugios temporales activos, en los cuales se albergan 657 personas. En materia educativa, 125 mil 273 estudiantes equivalentes al 78% de la población escolar afectada ya retomaron clases, ya sea de forma presencial o a distancia.

Regreso a la normalidad podría tomar varios años

Menchaca Salazar reconoció que el impacto del desastre es de grandes proporciones, por lo que estimó que la recuperación total podría tardar años, aunque confió en que en noviembre se logre la apertura de todos los caminos.

También informó que los recursos utilizados hasta ahora para la logística y atención inmediata provienen de fondos estatales, mientras se mantiene el apoyo solidario de estados vecinos, empresarios y ciudadanos que han contribuido con víveres y suministros.

Resaltó, además, que el fondo estatal para contingencias, con un monto superior a 500 millones de pesos, aún no ha sido utilizado, pues la estrategia se desarrolla por fases y actualmente se prioriza la protección de la vida de los habitantes.

Este día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Hidalgo para realizar una evaluación de los trabajos de ayuda a la población.

