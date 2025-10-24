Más Información

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Caen en Sinaloa 18 presuntos integrantes de "Los Chapitos"; les aseguran armas y químicos

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a Donovan por homicidio del abogado David Cohen

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Desde enero, 10 mexicanos han muerto bajo custodia de ICE en EU, reporta SRE; uno falleció esta madrugada

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

EU impone sanciones a Gustavo Petro luego de que Trump lo acusó de ser “líder del narco” en Colombia

SAT incluye a 141 contribuyentes, algunos relacionados con huachicol fiscal, en lista negra de factureras

SAT incluye a 141 contribuyentes, algunos relacionados con huachicol fiscal, en lista negra de factureras

Pachuca.– El gobernador de , Salazar, consideró que el regreso a la normalidad en los 28 municipios afectados por las tomará varios años. Sin embargo, adelantó que para el mes de noviembre se prevé que la movilidad esté completamente rehabilitada.

64 localidades permanecen incomunicadas

Actualmente, 64 localidades permanecen incomunicadas debido a los deslaves y daños ocasionados por las precipitaciones registradas el 9 de octubre. El mandatario explicó que el estado continúa en fase de atención a la emergencia, y que se ha logrado reducir de 28 a 17 el número de municipios catalogados con atención prioritaria.

Hasta el momento, se ha restablecido la comunicación con 25 mil 213 personas, y 239 máquinas continúan operando en la reapertura de carreteras y caminos que desaparecieron tras los deslaves que afectaron la zona Otomí-Tepehua y la Sierra.

Lee también

Con apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se han realizado 444 vuelos para trasladar ayuda a las comunidades más golpeadas, donde se han distribuido 138 mil 201 despensas.

El mandatario destacó que se mantienen 16 refugios temporales activos, en los cuales se albergan 657 personas. En materia educativa, 125 mil 273 estudiantes equivalentes al 78% de la población escolar afectada ya retomaron clases, ya sea de forma presencial o a distancia.

Regreso a la normalidad podría tomar varios años

Menchaca Salazar reconoció que el impacto del desastre es de grandes proporciones, por lo que estimó que la recuperación total podría tardar años, aunque confió en que en noviembre se logre la apertura de todos los caminos.

Lee también

También informó que los recursos utilizados hasta ahora para la logística y atención inmediata provienen de fondos estatales, mientras se mantiene el apoyo solidario de estados vecinos, empresarios y ciudadanos que han contribuido con víveres y suministros.

Resaltó, además, que el fondo estatal para contingencias, con un monto superior a 500 millones de pesos, aún no ha sido utilizado, pues la estrategia se desarrolla por fases y actualmente se prioriza la protección de la vida de los habitantes.

Este día, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Hidalgo para realizar una evaluación de los trabajos de ayuda a la población.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]