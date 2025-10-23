Más Información

Pachuca, .- Poco a poco retornan las actividades en las comunidades que fueron seriamente afectadas por las intensas lluvias y el desbordamiento de los ríos. Prueba de ello es que el 94.4 por ciento de los estudiantes regresan a las aulas, informó Natividad Castrejón Valdez.

El titular de la Secretaría de Educación Pública del estado de Hidalgo aseguró que las actividades son de manera presencial y no a distancia, conforme a lo establecido en los programas de estudio del ciclo escolar 2025-2026.

Dijo que la prioridad educativa para el , que preside Julio Menchaca Salazar, es atender la emergencia de manera oportuna y realizar la reparación de daños en planteles educativos para un retorno seguro a las escuelas en su totalidad.

Natividad Castrejón afirmó que continúan los trabajos de limpieza y desazolve para dar paso a la rehabilitación y en su caso reconstrucción de escuelas afectadas.

“Pretendemos que en estas escuelas afectadas y donde haya condiciones lo hagan en línea, de lo contrario se buscará un espacio físico en las escuelas funcionales para que los estudiantes puedan retomar sus aprendizajes con un plan de recuperación académica”, expuso.

Asimismo indicó que, mediante un esfuerzo interinstitucional, diversas dependencias y organismos de los ámbitos federal, estatal y municipal continuarán con la supervisión de los planteles escolares ubicados en los municipios afectados.

En algunos casos, el acceso aún no ha sido posible, debido a los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en caminos y carreteras.

