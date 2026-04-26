“¡Millie, hermana, ya eres mexicana!” y “¡Craig, hermano, ya eres mexicano!” fueron los gritos con los que el público mexicano recibió a Milly Alcock y el director, Craig Gillespie, durante su paso por CCXP México 2026.

Con música de DJ, una playera de la Selección Mexicana como regalo simbólico y un los fans completamente entregados, los famosos presentaron el primer avance de "Supergirl", cinta que se estrenará el próximo 26 de junio en cines.

“Fue emocionante, pero también intimidante porque estamos creando un mundo completo. Es algo enorme, y Milly tuvo que aprender incluso varios idiomas para interpretar al personaje”, explicó Gillespie durante su participación en el panel

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El filme adapta elementos de "Woman of Tomorrow", una historia que redefine a Kara Zor-El (Supergirl) desde la pérdida, el duelo y la resistencia emocional.

“Ella ha perdido mucho. Está en un lugar emocional muy complicado. Su conexión más importante es Krypto, y esa relación es lo que impulsa la historia. Es algo muy bello de ver y está muy bien construido en el guion”, añadió el director.

Lejos la clásica heroína, esta versión del personaje se construye desde la fragilidad y el trauma.

“Es un viaje largo. Empecé a involucrarme con el proyecto desde 2024 y cuando leí Woman of Tomorrow y me reuní con James Gunn, supe que este era un personaje que tenía que interpretar. Ha sido muy especial formar parte de este mundo con un equipo increíble”, compartió Milly Alcock.

El cameo que conecta universos

El avance también confirmó lo que muchos esperaban, la aparición del Superman interpretado por David Corenswet, en un cameo que funciona como punto de unión dentro del nuevo DCU.

El elenco se completa con Jason Momoa como Lobo, Eve Ridley, David Krumholtz, Matthias Schoenaerts y Emily Beecham.

“He querido interpretar a Lobo por 15 años. Es un personaje para el que nací. Esta película será un viaje salvaje, impredecible, intergaláctico de principio a fin. Estoy muy emocionado de que la vean en la pantalla más grande posible”, dijo Momoa en un mensaje en video.

Otro que también mandó un mensaje para la CCXP fue el productor James Gunn, quien reconoció la intensidad de la audiencia mexicana.

“La energía, los gritos, la pasión es algo que solo se puede experimentar en México. 'Supergirl' es una historia sobre fuerza, pérdida, esperanza y lo que significa encontrar tu lugar”, señaló el cineasta.

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