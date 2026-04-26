Con espadas en alto por el poder de Grayskull, viajes a bordo de la USS Enterprise, un Nueva York noir de los años 30 con Spider-Noir y el regreso a Westeros con La Casa del Dragón, el fandom hizo suyos otros mundos en la segunda jornada de la CCXP MX.

Fue un día en el que cada panel recorrió rutas llenas de nostalgia y una de las grandes paradas fue, por supuesto, Star Trek: Strange new worlds, que llegó al Thunder Stage con el elenco de su cuarta temporada y una idea que fue más allá de la tecnología o los viajes espaciales: en el futuro, como en el presente, nadie avanza solo.

La USS Enterprise aterrizó con Rebecca Romijn, Ethan Peck, Celia Rose Gooding y Paul Wesley, quienes fueron recibidos por miles de fans entre gritos y aplausos.

Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

La serie, precuela de la historia original de Star Trek, sigue los viajes del Enterprise antes de la etapa clásica del capitán Kirk, pero el elenco llevó la conversación hacia la comunidad, la vulnerabilidad y la posibilidad de imaginar un futuro menos dominado por el miedo.

“Creo que necesitamos más que nunca un ejemplo de colaboración en este mundo, y en nuestra serie ocurre entre especies de planetas diferentes. Es algo muy hermoso”, explicó Ethan Peck, quien interpreta al mítico Spock.

Selfies para unirse

Celia Rose Gooding, la nueva Nyota Uhura, destacó que la tripulación de la Enterprise no sólo se comunica para sobrevivir, sino que aprende a coexistir unidos. Su personaje, dijo, le ha recordado que la independencia no pierde fuerza cuando se comparte con otros.

“Ninguna persona es una isla, necesitamos la comunidad, somos animales de conjunto, necesitamos la sociedad y el orden para sobrevivir, para tener lo mejor de nosotros. Uhura me ha enseñado que sí, la independencia tiene ventajas, pero sólo si puede transformarlo y usarlo en la comunidad”, dijo.

Rebecca Romijn, Una Chin-Riley o Número Uno en la serie, llevó esa misma idea al presente.

Entre redes sociales que muchas veces separan más de lo que acercan, dijo, Star Trek vuelve a recordar algo sencillo: incluso en el futuro más lejano, lo que salva a una tripulación es la conexión entre sus integrantes.

Eso no evitó que el panel se tomara selfies y tuviera su momento de recompensa para los fans: el estreno del tráiler oficial de la cuarta temporada, a estrenarse este año por Paramount+.

Llegar a ese punto no fue sencillo, porque cada intervención de Paul Wesley, quien interpreta a James T. Kirk, desataba gritos en el Thunder Stage.

El actor, convertido en una de las figuras más celebradas del bloque, habló del valor de imaginar el futuro desde la esperanza.

“El futuro es incierto, da miedo, pero ves este show y piensas: ‘oh, Dios, podemos tener un futuro así’. Vuelves a verlo con optimismo y esperanza. Es una puerta de escape, una ventana para creer en un futuro similar”, apuntó Wesley.

Gooding completó la idea al señalar que la ciencia ficción no sólo sirve para inventar mundos, sino para enseñar a mirar lo desconocido sin pánico.

“Star Trek le enseña a las nuevas generaciones a ser curiosas sobre lo desconocido, no a tenerle miedo. Es el momento correcto para tener una mirada optimista del futuro”, dijo desatando aplausos.

La Casa Targaryen se sube al ring de lucha libre

En la parada final, la CCXP MX llevó a los fans de regreso a Westeros, a la época en que dragones y jinetes decidían el destino del reino.

La casa del dragón estrenó el tráiler oficial de su nueva temporada, pero el escenario también tuvo sus propios momentos.

El elenco de La casa del dragón en su tarde mexicana. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel fueron recibidos con guiños mexicanos: luchadores les entregaron máscaras y desde el público voló un Dr. Simi.

El humor llegó con Cooke, quien al hablar de Alicent Hightower resumió su papel en el conflicto Targaryen: “Bueno, empecé una guerra, creo que lo arruiné”, dijo.

Spider-Noir prende a fans con tráiler

Spider-Noir presentó su primer tráiler en México en el Thunder Stage ante el cual los fans, uniformados con playeras negras con los ojos de la araña respondieron con gritos y aplausos.

La nueva serie mostró en su adelanto a Ben Reilly (Nicolas Cage) como un detective privado en los años 30 que se enfrenta a figuras del crimen organizado. El panel reunió a Li Jun Li, Lamorne Morris, Karen Rodriguez y Jack Huston, junto al coshowrunner Oren Uziel.

El elenco de la nueva serie arrancó gritos de emoción. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Tomamos dos géneros, el de superhéroes y el film noir, y los mezclamos para crear algo único”, dijo Uziel sobre la serie, que llega a Prime Video el 27 de mayo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.