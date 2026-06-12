Una joven de 17 años fue hospitalizada este viernes después de sufrir una herida de arma blanca en el cuello durante un incidente ocurrido en Brierfield, una localidad del condado de Lancashire, en el noroeste de Inglaterra.

De acuerdo con la Policía de Lancashire, el ataque fue reportado alrededor de las 15:06 horas locales en Wood Street, donde la menor presuntamente fue agredida y recibió una puñalada en la parte posterior del cuello.

Tras la alerta, varios agentes acudieron al lugar, incluidos elementos armados, y establecieron un perímetro de seguridad mientras se desarrollaban las investigaciones. Poco después fue arrestado un hombre de 30 años, quien permanece bajo custodia como sospechoso de intento de asesinato.

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La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades indicaron que, pese a la gravedad del ataque, las lesiones no ponen en riesgo su vida.

El caso generó una amplia movilización policial en la zona y preocupación entre los residentes. Ante ello, la corporación anunció que reforzará la presencia de patrullas en la comunidad para brindar seguridad y tranquilidad a la población.

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La Policía de Lancashire también solicitó la colaboración ciudadana para esclarecer los hechos e hizo un llamado a cualquier persona que haya presenciado el ataque o cuente con grabaciones de cámaras de vigilancia o timbres inteligentes a que se comunique con las autoridades.

Horrific scenes out of Burnley, England today as a 17yr old girl is stabbed in the throat in broad daylight. pic.twitter.com/yjoTiAF8Lg — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 12, 2026

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