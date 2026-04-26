CCXP México 2026: ¿a qué hora estará Milly Alcock de “Supergirl” en la convención?; consulta aquí

Este domingo 26 de abril se estará llevando a cabo el último día de actividades en la Comic Con Experience (CCXP) México 2026, en el Centro CitiBanamex de la Ciudad de México.

Este evento, considerado uno de los festivales de cultura pop más importantes de Latinoamérica, reúne las series, películas, comics, personalidades y lanzamientos más destacados del mundo del entretenimiento y "geek", para brindar experiencias únicas, dar a conocer anuncios o revelar adelantos de los proyectos en marcha dentro de la industria.

Este año destaca la presencia de la actriz australiana, Milly Alcock, quien interpreta a Supergirl en la nueva película de DC. Su participación se ha convertido en uno de los eventos principales de la CCXP México 2026 y estará acompañada del director del largometraje, Craig Gillespie.

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¿A qué hora estará la "Supergirl" Milly Alcock en la CCXP México 2026?

Milly Alcock aterrizará en la CCXP México 2026 este domingo 26 de abril. Su participación se dividirá en dos partes, pues en punto de las 6:00 PM la heroína de DC llegará al Thunder Stage y a las 6:50 PM será la protagonista en el Omelete Stage.

El booth inspirado en la nueva película de Supergirl cuenta con diversas actividades alusivas al universo de DC, una estatua de Krypto (el superperro) y el traje original que usó Alcock en el rodaje de la cinta.

A parte de contar con la presencia de la actriz y el director del largometraje, en el panel especial de Supergirl se revelarán detalles exclusivos de la película.

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Itinerario de Milly Alcock en la CCXP México 2026. Foto: Warner Bros MX

¿Dónde ver la transmisión de Milly Alcock en la CCXP México 2026?

La emoción de la participación de Milly Alcock y Craig Gillespie llegará más allá de las paredes de la convención, pues el evento cuenta con transmisiones en vivo totalmente gratuitas a través de la plataforma de streaming Samsung TV Plus.

Asimismo, en el canal de YouTube "Omeleteve", se puede ver la transmisión de los eventos del Omelete Stage, donde Alcock estará a partir de las 6:50 de la tarde.

Póster oficial de Supergirl. Foto: X James Gunn

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