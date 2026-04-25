Día 2 de la CCXP México 2026; los mejores momentos que dejó la convención este 25 de abril

En el segundo día de la CCXP México, en el Centro Banamex, los asistentes llenaron los pasillos del evento de expectativa y admiración. Cada aficionado del cine, series, anime y los videojuegos llenó de vida el ambiente de la edición 2026, celebrando la cultura geek en todo su esplendor.

Aunque las filas para ingresar a las dinámicas, spots de fotografías y experiencias inmersivas eran largas, el entusiasmo de la "primera visita" se mantenía activo.

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Así se vivió el segundo día de la CCXP México 2026. Foto: Miriam de Santos

De Crunchyroll a Penta Zero Miedo en el Omelette Stage

El escenario de Omelette Stage by Dos Equis inició con una presentación muy animada, dedicada a Hell's Paradise, de la mano de Crunchyroll, donde el ambiente se encendió.

No obstante, el luchador mexicano y actual campeón intercontinental de la WWE, Penta Zero Miedo desató conmoción entre los asistentes con el lanzamiento de su nueva figura de acción en colaboración con Mattel.

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Así se vivió el segundo día de la CCXP México 2026. Foto: Miriam de Santos

El luchador, originario de Ecatepec, aseguró que la figura lleva los mismos tatuajes que él, con un nuevo de detalles destacado. La charla terminó con un grito al unisono "¡Yo soy Penta!", para que luego el público completara "¡El Zero Miedo!".

Finalmente, el escenario se preparó para recibir al creador de J.G. Quintel y el productor Sean Szeles, de la serie animada de HBO Max y Cartoon Network "Un show más", la cuál regresará con un nuevo proyecto, titulado "Las Cintas Perdidas".

Dos Equis XX: un shot personalizado en cada sorbo

Por su parte, la marca patrocinadora Dos Equis presentó un espacio inmersivo que combina cerveza y tecnología, mostrando la evolución por perfeccionar cada bebida.

En esta edición 2026 del evento, se busca establecer una apuesta innovadora, que permita interactuar de cerca con el público, apostando por una experiencia inigualable.

En el stand, las personas lograron viajar a otro universo a través de un portal dimensional, que las lleva a experimentar la evolución de los bartender.

El "Robotshot", un brazo mecánico automatizado, será el protagonista de una barra robótica, quien se encargará de preparar bebidas personalizadas, sin un menú a seguir.

Así se vivió el segundo día de la CCXP México 2026. Foto: Miriam de Santos

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