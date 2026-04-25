CCXP México 2026: Martín Eastwood revela las claves de "El velociraptor de plata"; novela fusiona anime y lucha libre

En el marco de la convención de cultura pop más importante del país, la CCXP México, el influencer y escritor Martín Eastwood compartió detalles profundos sobre el proceso de construcción de su novela más reciente. Según el autor, el camino para sentarse a escribir una obra completa fue divertido pero meticuloso, basándose en una técnica de combinación de conceptos que le apasionan (cine, series y literatura previa) bajo la premisa creativa de "¿qué pasaría si?".

Eastwood explicó que, tras idear el concepto, el paso fundamental es la creación de los personajes, ya que considera que una historia sin sujetos que logren una conexión emocional con el lector carecería de sentido. Durante esta presentación, se destacó que la estética de su obra busca que el lector sienta que está consumiendo un anime o un cómic, logrando una identidad visual potente a través de la palabra escrita.

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El creador de contenido Martin Eastwood presento su novela más reciente en la CCXP 2026. Fotos Especial

El misticismo del ring frente al horror de Lovecraft

La raíz de esta peculiar mezcla nace de la profunda afición de Eastwood por la lucha libre mexicana y las películas clásicas de figuras como El Santo y Blue Demon. De acuerdo con el autor, el concepto surgió al imaginar un escenario donde un luchador enmascarado tuviera que enfrentar a criaturas del universo de Howard Phillips Lovecraft. Esta colisión de mundos permite que la obra transite entre la acción épica y el terror atmosférico.

Para lograr esta atmósfera, el escritor cita a Stephen King como su principal maestro (especialmente en la búsqueda de un estilo narrativo serio y profesional). Sin embargo, la estructura rítmica del libro bebe directamente del formato de la "novela ligera" japonesa. Entre sus referentes principales para este apartado se encuentran:

Nagaru Tanigawa: Creador de las novelas de Haruhi Suzumiya.

Junji Ito: Reconocido mangaka japonés especializado en horror.

H.P. Lovecraft: Pilar fundamental del horror cósmico.

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Identidad, humor y el futuro de la franquicia

Un aspecto relevante de la narrativa de Eastwood es la integración de un humor ácido y situacional. El autor reconoce la influencia de referentes de la literatura mexicana como Bernardo Fernández "Bef" (en su obra Tiempo de alacranes) y Ricardo Guzmán Wolfer. De ellos retomó la capacidad de mezclar el lenguaje coloquial y la "picardía" mexicana con temas de redención, corrupción o tramas policiacas en entornos distópicos.

Respecto a la conexión personal con su obra, el autor admitió que existe mucho de su propia personalidad en Marcial Terán, el hombre detrás de la máscara del protagonista. Finalmente, tras expresar su sorpresa por el gran recibimiento del público en la Ciudad de México, Eastwood confirmó que ya tiene aterrizadas las ideas para la continuación de esta historia, la cual llevará por título “El velociraptor de plata contra la locura y el fin del mundo”.

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