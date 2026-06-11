El vestuario de la Selección Mexicana no puede más.

Las ansias y la emoción por debutar en la Copa del Mundo 2026 han invadido al equipo de Javier Aguirre, que se presenta esta tarde frente a Sudáfrica en el mítico Azteca, que desde hoy se llamará estadio Ciudad de México.

La espera llegó a su fin y hoy, el Tricolor abrirá el telón con una ilusión que ilumina a sus futbolistas. Tal y como lo demuestra el lateral Israel Reyes, quien vivirá su primera justa mundialista.

“Hay mucha ilusión de parte de nosotros, hay mucha efusividad y emoción. Ya se siente en el vestidor y en la cancha esa tensión y emoción, todo eso que para muchos es nuevo, como para mí. Ya con ganas de que sea”, declaró previamente el jugador del América.

Además del nervio, Reyes y sus compañeros tienen un deseo y es ver a los 85 mil espectadores en el Coloso de Santa Úrsula volcarse en aliento para la Selección Mexicana, que busca hacer historia en esta Copa Mundial.

El centro del mundo será México y así lo entiende Javier Aguirre, su cuerpo técnico, los 26 seleccionados, directivos… Todos. La Selección Mexicana estará en el ojo de millones, por lo que mostrar una buena cara en el primer partido es fundamental.

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“Quiero creer que el 11 de junio vamos a estar todos juntos, será algo importante para nosotros sentir a nuestra gente, es algo que siempre hemos mencionado, es algo muy importante... ese jugador 12 que puede pesar bastante en la cancha. Confiamos en que la gente hará sentir nuestra localía. No hay otro partido inaugural”, aseveró Reyes.

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