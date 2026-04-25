El segundo día de la CCXP México se convirtió en una pasarela vibrante donde el talento y la creatividad de los fanáticos destacó a través del cosplay.

Para los artistas, la CCXP es "un evento multicultural que ofrece diferentes áreas de oportunidad para juntar a las personas que tenemos gustos en común", destaca Mauro Gage, quien caracterizaba a Alastor de la serie animada Hazbin Hotel.

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Los mejores cosplays de la CCXP. Foto: Miriam de Santos

CCXP México: un espacio para la creatividad y la identidad

Durante la edición 2026, los pasillos del recinto se inundaron de color, esencia y admiración, cada personaje emanaba personalidad y carácter, pero sobre todo entusiasmo. "Este personaje me encanta porque es muy divertida, es hippie, rockera", explicó Rosy Duran, quien personificaba a la Dra. Kureha del anime japonés One Piece.

Los mejores cosplays de la CCXP. Foto: Miriam de Santos

La dedicación fue un elemento clave en cada creación, "Lo voy mejorando, cada evento se me va ocurriendo algo nuevo... es fascinante, me satisface" explica Pablo Macías, bajo el vestuario de el Maestro Roshi de Dragon Ball.

Cosplay: una inversión llena de pasión y esencia

Además de dinero, los asistentes invirtieron el alma, corazón y su tiempo en lograr el cosplay perfecto. Frida, quién caracterizaba a Peach de Mario Bros reveló que tardó aproximadamente 6 meses en terminar su rosado y brillante vestido.

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Los mejores cosplays de la CCXP. Foto: Miriam de Santos

Por otro lado, Zaphkiel, quién daba vida a El Mandaloriano de Star Wars reveló a EL UNIVERSAL haber invertido 15 mil pesos en todo su cosplay.

Finalmente, para cada artista este evento significa un lugar seguro, donde pueden divertirse y sacar su niño interior. "Es un lugar donde puedes ser tu realmente, ser lo que te gusta, venir a compartir muchas experiencias con amigos", destaca Mauro Gage.

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