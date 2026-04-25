Supernova Génesis: Todo lo que debes saber del evento de box; ¿dónde ver la transmisión en vivo?

Tras protagonizar intensas polémicas, los streamers que participaran en Supernova Génesis se volvieron tendencia en redes sociales a pocas horas de subir al cuadrilátero.

Con inesperados cambios y muchas sorpresas, este 26 de abril la Arena Ciudad de México se convertirá en el epicentro de una nueva era en el entretenimiento digital.

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el evento de box combina el espectáculo, el deporte y el entretenimiento digital. Foto: Redes Sociales

Todo lo que debes saber de Supernova Génesis

Uno de los detalles que ha capturado la atención del público es el orden de las peleas y el torneo iniciará con un enfrentamiento femenino:

Milica VS Ari Geli

El Abraham VS Nando

Lonche VS Willito

Kim Shantal VS Karely Ruiz

Mario Bautista VS Aron Mercury

Alana Flores VS Flor Vigna

La música será parte importante de evento, por ello entre los combates habrá shows en vivo de artistas de alto nivel como: Carín León, Ozuna, Óscar Maydon y más artistas invitados.

El entretenimiento será llevado a otro nivel con los comentaristas, que al igual que la edición la dupla encargada de acompañar al público serán los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky del famoso podcast “La Cotorrisa”

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La Cotorrisa llega a Netflix con Supernova Génesis: Foto: Instagram

¿Dónde ver la transmisión en vivo de Supernova Génesis?

Por primera vez, la transmisión del evento también se realizará a través de la plataforma de streaming Netflix en punto de 7:00 pm.

No obstante, la transmisión de la alfombra roja y las primeras peleas iniciara en punto de las 4:00 pm en las plataformas digitales Twitch y YouTube.





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