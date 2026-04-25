Supernova Génesis: Todo lo que debes saber del evento de box; ¿dónde ver la transmisión en vivo?

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Tras protagonizar intensas polémicas, los streamers que participaran en Supernova Génesis se volvieron tendencia en redes sociales a pocas horas de subir al cuadrilátero.

Con inesperados cambios y muchas sorpresas, este 26 de abril la Arena Ciudad de México se convertirá en el epicentro de una nueva era en el .

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Todo lo que debes saber de Supernova Génesis

Uno de los detalles que ha capturado la atención del público es el orden de las peleas y el torneo iniciará con un enfrentamiento femenino:

  • Milica VS Ari Geli
  • El Abraham VS Nando
  • Lonche VS Willito
  • Kim Shantal VS Karely Ruiz
  • Mario Bautista VS Aron Mercury
  • Alana Flores VS Flor Vigna

La música será parte importante de evento, por ello entre los combates habrá shows en vivo de artistas de alto nivel como: Carín León, Ozuna, Óscar Maydon y más artistas invitados.

El entretenimiento será llevado a otro nivel con los comentaristas, que al igual que la edición la dupla encargada de acompañar al público serán los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky del famoso podcast “La Cotorrisa

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¿Dónde ver la transmisión en vivo de Supernova Génesis?

Por primera vez, la transmisión del evento también se realizará a través de la plataforma de streaming Netflix en punto de 7:00 pm.

No obstante, la transmisión de la alfombra roja y las primeras peleas iniciara en punto de las 4:00 pm en las plataformas digitales Twitch y YouTube.


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dcs

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