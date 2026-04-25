¿Cucarachas en casa? Así puedes eliminar plagas en época de calor; descubre el remedio infalible

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Durante la época de calor la presencia de cucarachas en casa es uno de los problemas más comunes, pues las altas temperaturas favorecen la reproducción de estos insectos, aumentando el riesgo de infestaciones en cocinas, baños y rincones húmedos.

Acabar con alguna plaga sin poner en riesgo a tu familia y mascotas, dificulta esta tarea, al no poder utilizar químicos agresivos. Si buscas un método seguro y efectivo para , a continuación te compartimos consejos prácticos para mantener tu .

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Las cucarachas tienen un ciclo de vida dividido en etapas. Fuente: Freepik.
Las cucarachas tienen un ciclo de vida dividido en etapas. Fuente: Freepik.

Remedio infalible para eliminar cucarachas

Uno de los métodos más efectivos para eliminar plagas en casa es el uso de una mezcla casera que actúa directamente sobre estos insectos.

Ingredientes:

  • 1 taza de bicarbonato de sodio
  • 1 taza de azúcar

Modo de uso:

  1. Mezcla ambos ingredientes hasta integrarlos completamente.
  2. Coloca pequeñas porciones en tapas o recipientes.
  3. Coloca la mezcla en zonas donde hayas visto cucarachas en casa, como debajo del fregadero o detrás del refrigerador.
  4. Revisa y reemplaza la mezcla cada cierto tiempo.

La clave de este remedio para eliminar cucarachas consiste en que el azúcar atrae a los insectos, mientras que el bicarbonato genera una reacción interna que acaba con ellos.

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Remedio casero para eliminar las cucarachas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Remedio casero para eliminar las cucarachas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Consejos para evitar cucarachas en casa

Además de aplicar este método, es fundamental adoptar hábitos que ayuden a prevenir plagas en época de calor:

  • Mantén la cocina limpia y sin restos de comida.
  • Saca la basura diariamente y utiliza recipientes con tapa.
  • Sella grietas y rendijas en paredes o muebles.
  • Evita la acumulación de humedad en baños y fregaderos.
  • Limpia electrodomésticos donde puedan esconderse.

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