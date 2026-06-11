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Hong Kong.- Apenas unas horas antes de que comenzara el Mundial de futbol 2026, las autoridades de Hong Kong anunciaron la incautación de 230 mil artículos presuntamente falsificados, valorados en unos 20 millones de dólares, entre ellos camisetas vinculadas al esperado torneo de fútbol.
Camisetas falsas
La incautación incluyó unas 30 mil camisetas, algunas tan bien confeccionadas que resulta difícil distinguirlas de las prendas auténticas de los equipos, afirmó el jueves Wayne Chung, inspector superior del departamento de aduanas de Hong Kong.
La mayoría eran copias de camisetas auténticas de jugadores, que por lo general son más caras que las versiones para aficionados porque tienen mejor diseño y están hechas con materiales de mayor calidad, explicó.
Todas estaban destinadas a mercados en el extranjero, y casi el 80% iba a enviarse a América, donde el Mundial se organiza de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.
México juega el partido inaugural del torneo contra Sudáfrica este jueves.
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Otros productos falsificados
En la operación también se incautaron calzado, relojes, altavoces y bolsos. Parte de la pesquisa se llevó a cabo en centros logísticos desde finales de mayo hasta principios de junio. En una conferencia de prensa el jueves se exhibieron artículos inspirados en bolsos de Louis Vuitton y relojes Rolex.
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Chung señaló que creía que las falsificaciones posiblemente estaban destinadas a atender la demanda de turistas en otros lugares. Las autoridades seguían investigando el origen de los productos.
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Detenidos
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Durante la operación se detuvo a un conductor de camión en un puesto de control fronterizo en un puente que conectaba Hong Kong con China continental y Macao, un centro de casinos vecino. Otras cinco personas fueron arrestadas en relación con la venta en línea de camisetas falsas. Todas quedaron en libertad bajo fianza.
Chung señaló que cualquiera que importe, exporte, venda o posea productos falsificados con fines de venta se enfrenta, en caso de ser declarado culpable, a una pena máxima de cinco años de prisión y a una multa de unos 64 mil dólares.
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mcc
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