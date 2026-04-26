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Entre ovaciones, gritos y los flashes de cientos de celulares, así fue como el actor Pedro Pascal fue recibido por los asistentes de la .

Luciendo la playera de la Selección Nacional, el actor chileno apareció en el panel de la cinta "The Mandalorian" sorprendiendo al público, y es que su presencia no estaba anunciada.

Conmovido, Pascal no sólo hizo algunas para agradecer a sus fans por el cariño; incluso, tomó su celular y capturó el momento para atesorarlo.

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"Pedro, Pedro, Pedro", se escuchaba entre la gente y Pascal no pudo hacer más que llevarse las manos al rostro como señal de que no podía creer lo que estaba viviendo.

Durante su participación, el actor aseguró que ser parte de esta historia era un sueño cumplido, pues el universo de "Star Wars" lo acompañó durante su infancia.

Asimismo, le hizo un gran regalo al público, pues presentó, en exclusiva los primeros minutos de la cinta.

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