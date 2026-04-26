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El está dominado completamente por la estrella de la noche, “”, con varias personas disfrazadas de sus protagonistas y a la espera del panel en el Thunder Stage.

Uno de ellos es Starfighter_66, un ingeniero eléctrico, de 31 años, que construyó su armadura de Mandalorian utilizando sus conocimientos de y .

Él gastó alrededor de 8 mil pesos en su cosplay, pues, pese a ser en su mayoría artesanal con piezas pintadas a mano, amplificador de voz y luces instaladas en casa, también cuenta con un casco original que espera pueda ser firmado por Jon Favreau o Pedro Pascal, en caso que asista.

Lee también

“Soy fanático de toda la vida, es mi gran obsesión, es lo que me da felicidad.

"Entonces de ´Star Wars´ es como una droga podría decirse, es lo que me llena, me hace feliz”, comparte.

Como fan tiene grandes expectativas, sobre todo, después de ver lo que se hizo con la serie y la cinta que está por estrenarse en mayo.

“Espero que retomen estas grandes emociones que nos han dejado con la serie de televisión. y que nos entreguen una buena historia, una película bien hecha, bien producida y bien actuada, una gran montaña rusa de emociones con esta película”, dice.

Lee también

En CCXP, se agotan los Funkos

Además de esto, en los puestos, como es el caso del de Funko ya hay productos agotados, aquí te dejamos la lista de los productos que ya no encontrarás:

  • Vegeta 
  • Hello Kitty
  • Snowtrooper
Local de Funko en el CCXP México 2026. Foto: EL UNIVERSAL / César González
Local de Funko en el CCXP México 2026. Foto: EL UNIVERSAL / César González

Si alguno de estos es el que querías adquirir este domingo 26 de abril, lastimosamente tendrás que esperar, ya que han sido todo un éxito en la convención.

Otras cosas ya tampoco están disponibles, por ejemplo el espacio de fotografía de “Avengers: Doomsday”, ya que pese a que el logo sigue en su sitio, las sillas de director no, debido a que se rompieron en el transcurso del sábado.

Entre cosplays de videojuegos y próximas películas como la de" Zelda", es que ha iniciado el último día de la CCXP en el Centro Banamex que pinta para ser el más movido del fin de semana.

En el CCXP, fans se disfrazan de personajes como Link y Zelda. Foto: EL UNIVERSAL / César González
En el CCXP, fans se disfrazan de personajes como Link y Zelda. Foto: EL UNIVERSAL / César González
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