Al hablar de la limpieza del hogar, cada vez son más personas las que buscan alternativas sostenibles para mantener una casa impecable sin recurrir a productos químicos agresivos.

En ese sentido, una de las opciones más populares es preparar un limpiador de pisos natural con ingredientes fáciles de conseguir y económicos que, además de ayudar al medio ambiente, logren contribuir a reducir la exposición a sustancias que podrían resultar irritantes o tóxicas para las personas o mascotas.

Usar un limpiador casero para pisos ofrece diversas ventajas. En primer lugar, permite evitar ingredientes sintéticos presentes en algunos productos comerciales y también ayuda a disminuir el uso de envases plásticos.

Otro beneficio importante es que los ingredientes naturales suelen ser biodegradables, lo que convierte esta alternativa en una opción más amigable con el planeta.

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Limpieza del hogar con ingredientes ecológicos. Foto: Pixabay

Cómo hacer un limpiador de pisos natural y ecológico

Esta mezcla resulta una opción eficaz en la limpieza del hogar, gracias a las propiedades desinfectantes del vinagre blanco, ya que la acidez de este elemento ayuda a eliminar residuos, grasa ligera y malos olores, dejando las superficies más limpias y frescas.

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Preparar este limpiador de pisos es muy sencillo, solo necesitas los siguientes ingredientes:

1 litro de agua tibia

1 taza de vinagre blanco

10 gotas de aceite esencial de limón, lavanda o eucalipto (opcional)

1 cucharada de jabón líquido biodegradable

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Los ingredientes del limpiador casero. Foto: EL TIEMPO

Preparación:

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1. Vierte el agua tibia en una cubeta o recipiente grande.

2. Agrega la taza de vinagre blanco.

3. Incorpora el jabón líquido biodegradable y mezcla suavemente.

4. Añade las gotas de aceite esencial para aportar un aroma agradable.

5. Revuelve bien y utiliza la mezcla para trapear los pisos.



Este limpiador ecológico puede utilizarse en superficies de cerámica, porcelanato y algunos tipos de vinilo. Sin embargo, se recomienda evitarlo en pisos de mármol o piedra natural, ya que el vinagre podría afectar su acabado.

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