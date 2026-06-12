Apenas será el segundo partido de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo 2026 y Javier Aguirre ya tiene tarea extra por realizar. El plan inicial cambió con la expulsión del César Montes en la recta final del juego contra Sudáfrica.

Ahora, el Vasco deberá mover sus fichas para el siguiente compromiso en el estadio Guadalajara frente a la selección de Corea del Sur. Ante esta problemática, el entrenador nacional tiene tres escenarios posibles.

Las opciones de Javier Aguirre

La primera opción es poner como central a Edson Álvarez, capitán del Tricolor. El mediocampista, surgido de las Águilas del América, conoce la posición. Cuando debutó con los azulcrema ese era su rol; con Aguirre también ha jugado en ese sitio. Esta sería la más probable.

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Edson Álvarez en el partido vs Sudáfrica / Foto: Imago7

Como segunda opción está Israel Reyes. Uno de los futbolistas más plurifuncionales en este Tricolor. Conoce la central y su lugar, la lateral derecha, sería ocupado por Jorge Sánchez.

El otro movimiento que podría realizar es colocar a Luis Romo como central. El centrocampista de las Chivas también ha jugado en esa posición desde su debut con el Querétaro.

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Javier Aguirre ha presumido que su plantilla está lista para cualquier eventualidad y función que le toque dentro y fuera de la cancha. Ahora, llegó la hora de demostrar que es real.