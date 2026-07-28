Este lunes quedó reparado el socavón que apareció la semana pasada en el cruce de las calles Guti Cárdenas y Ricardo Castro, en la colonia Guadalupe Inn de la alcaldía Álvaro Obregón.

Tal y como se tenia previsto, ayer por la tarde terminaron las labores de reencarpetado para poder liberar la vialidad.

El pasado miércoles apareció este socavón con dimensiones aproximadas de dos metros de diámetro por seis metros de profundidad, derivado de la fractura de un pozo de visita y la ruptura de un albañal.

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Durante estos días se realizó la reconstrucción del pozo de visita y la reconexión del albañal dañado, trabajos que se hicieron bajo la coordinación técnica de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

Vecinos de la zona agradecieron a los trabajadores de la alcaldía por haber reparado este socavón.

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