La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a partir de las 19:00 horas de este día se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), junto con las medidas aplicadas, conforme a los programas establecidos por los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, durante el día se registró un aumento gradual de humedad en el Valle de México debido a la entrada de aire proveniente del océano Pacífico y del Golfo de México, lo que favoreció la formación de nubosidad y redujo la radiación solar.

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Estas condiciones limitaron los procesos fotoquímicos responsables de la formación de ozono, lo que permitió una mejora en la calidad del aire; desde las 18:00 horas se reportaron concentraciones por debajo de la norma en todas las estaciones de monitoreo de la región.

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