Policías capitalinos detuvieron a un hombre que, probablemente, agredió a golpes a su pareja sentimental, quien perdió la vida, en la alcaldía Xochimilco.

Los hechos sucedieron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur emitieron, a través de la frecuencia de radio, un reporte de agresiones en contra de una mujer en un domicilio localizado en la calle Cerrada de Amelaco, de la colonia Zona Chinampera.

Inmediatamente, los oficiales en campo se acercaron al lugar, donde tuvieron contacto con un ciudadano de 58 años de edad, quien les permitió la entrada y refirió que, momentos antes, al llegar a la vivienda para visitar a sus familiares, se percató que su yerno trataba de enterrar algo, y al aproximarse, confirmó que se trataba del cuerpo de su hija de 31 años de edad.

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De acuerdo con los primeros reportes, por la noche la pareja regresó de una fiesta y antes de ingresar a la casa empezaron a discutir, posteriormente iniciaron las agresiones físicas, hasta que la mujer cayó inconsciente, por lo que trató de ocultar el cuerpo en la tierra.

Por lo anterior, los policías detuvieron al sujeto de 31 años de edad, le leyeron sus derechos constitucionales y lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien realizará las indagatorias del caso y determinará su situación jurídica.

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