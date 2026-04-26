Durante los últimos dos fines de semana, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) clausuró o suspendió 39 establecimientos y detuvo a seis personas.

Estas acciones, que forman parte del operativo ‘La Noche es de Todos’, se realizaron los días 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de abril en diversas alcaldías, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en establecimientos mercantiles, así como preservar la seguridad, el orden público y la sana convivencia en la vida nocturna.

Estas acciones contaron con la participación del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), las secretarías de Seguridad Ciudadana y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en un esfuerzo interinstitucional orientado a fortalecer la supervisión de establecimientos y prevenir riesgos para la población.

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Los operativos se desplegaron en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, Tlalpan, Álvaro Obregón y Azcapotzalco, donde se obtuvo como resultado la suspensión de 29 establecimientos, la clausura de 10, la verificación de 13 negocios y la detención de seis personas por el delito de quebrantamiento de sellos.

Las acciones incluyeron recorridos en colonias como Ajusco, Roma Sur, Pedregal de Santa Úrsula, Obrera, Lomas de San Lorenzo, Leyes de Reforma, Lomas El Manto, Purísima Atlazolpa, San Miguel, Copilco el Alto, Copilco Universidad, Del Valle, Centro, Doctores, Nápoles, Santa Cruz Atoyac, Moctezuma, Bramadero Ramos Millán y Girasoles, entre otras, donde se supervisó el cumplimiento de disposiciones en materia de protección civil, uso de suelo, horarios de operación y venta de bebidas alcohólicas.

La Secretaría de Gobierno recordó que el programa “La Noche es de Todos” tiene como finalidad constatar que los establecimientos operen conforme a la ley, contribuyendo a generar entornos seguros tanto para quienes habitan como para quienes visitan la Ciudad de México, especialmente en zonas de alta actividad nocturna.

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