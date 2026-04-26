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Nezahualcóyotl, Méx.- Un hombre de 32 años murió la madrugada de este domingo tras recibir un disparo en la cabeza frente a un bar en la colonia Impulsora, ubicada en la zona norte de Nezahualcóyotl.
Los hechos ocurrieron en los primeros minutos de este domingo, en la esquina de Hacienda de la Gavia y Hacienda de San Mateo.
De acuerdo con el reporte policial, los oficiales que realizaban patrullaje en la zona escucharon por radio que una persona se encontraba lesionada por arma de fuego metros adelante.
Al llegar al sitio, localizaron al hombre tendido boca abajo sobre la banqueta, frente al bar La Mentirosa.
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Vestía playera rosa, pantalón de mezclilla y llevaba una bolsa negra.
Paramédicos de la unidad de Rescate Municipal confirmaron el deceso. La víctima respondía al nombre de Eduardo “N”.
A cuatro metros del cuerpo, sobre la misma banqueta, los agentes encontraron una pistola marca Star, calibre 9 milímetros, color negro, junto con cinco casquillos percutidos.
Testigos indicaron que el hombre descendió de un Volkswagen Beetle blanco que estacionó frente al bar.
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Según las versiones, un Volkswagen Jetta negro lo perseguía. Desde ese vehículo le dispararon, lo que provocó que cayera y soltara el arma que portaba.
Los tripulantes del Jetta huyeron sobre la calle Hacienda de la Gavia.
Los oficiales notificaron los hechos a la Fiscalía de Homicidios, que inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio.
Hasta el momento no se reportan detenidos.
LL
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