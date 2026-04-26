Ecatepec, Méx.- Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Marina detuvieron en el municipio de Atlacomulco a Pedro Jared “N”, de 23 años, quien, bajo el influjo de estupefacientes, lesionó con arma blanca a su pareja en diversas partes del cuerpo en una vivienda del fraccionamiento La Guadalupana de Ecatepec, lo cual le provocó un estado de coma temporal.

Los hechos ocurrieron el 10 de marzo cuando el hombre, quien se desempeñaba como enfermero, agredió con una navaja en repetidas ocasiones a su pareja Wendy “N”, de 21 años, causándole múltiples laceraciones en cara, cuello, abdomen y un pulmón.

El ataque llevó a la mujer a un estado de coma temporal y la dejó en cama con salud crítica, por lo que se inició una carpeta de investigación ante la FGJEM.

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Tras varias semanas de investigación, en las que intervinieron la Policía Municipal Metropolitana, Policía de Investigación estatal, Policía de Investigación de Género y Fuerza de Tarea Marina, se logró la detención del agresor, en cumplimiento de una orden de aprehensión por tentativa de homicidio.

Pedro Jared “N” fue detenido por las fuerzas policiales al interior de las instalaciones de un grupo de Alcohólicos Anónimos en Atlacomulco y se realizó su traslado a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Ecatepec para su certificación médica y posteriormente fue llevado al penal de Chiconautla.

Mientras que en el fraccionamiento La Guadalupana fueron detenidos cuatro familiares por su probable complicidad: Gerardo “N”, de 49 años, Isabel “N” de 46 años, Samanta “N”, de 29 años, y Ulises “N”, de 17 años, quienes también fueron presentados ante el ministerio público de AMPEVIS.

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Desde la agresión, la Policía Municipal mantuvo puntual seguimiento al caso y coordinación con la fiscalía mexiquense, además de que personal de la Unidad de Atención a Víctimas intervino para localizar a los familiares de Wendy “N”, cuando ingresó en estado grave al Hospital Las Américas y estuvo en terapia intensiva, y a quienes brindó contención psicológica, así como asesoría jurídica, dio a conocer el ayuntamiento en un comunicado.

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